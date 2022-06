Con su flamante novio, el futbolista de la Selección Argentina de Fútbol, Rodrigo De Paul, sentado delante de las vallas siendo su faro en varios momentos del show, Tini siguió con "Suéltate el pelo" para darle al paso al saludo a sus fanáticos que estallaban sus gargantas ante cada track.

"Muchas gracias, Mendoza. Gracias por venir, los amo", fueron las primeras palabras de la artistas que hizo 3 cambios de look y se sumo en casi todas las canciones a las coreografías de su equipo de 12 bailarines.

Con un despliegue escénico de nivel internacional, incluso superando ampliamente a los shows de Mau & Ricky (2021) y Daddy Yankee (2018) en sus respectivos pasos por Mendoza, para mencionar a referentes de este estilo de espectáculos, Tini se entregó por completo con una intensidad y energía "maddonesca".

Párrafo aparte para las luces y las proyecciones en las pantallas perfectamente sincronizadas con el espectáculo y con el ritmo que ponían los bailarines en el escenario. Tras un comienzo tanguero, al sonar del bandoneón, Tini cantó "Duele", la canción que estrenó en el 2020 junto a John C.

Los cientos de cárteles, cartas, prendas de vestir y hasta flores que cayeron sobre el escenario fueron recogidos por parte del equipo y por la misma Tini que le dedicó unos minutos a leer esas dedicaciones, antes de "Recuerdo".

"Por acá hay una quinceañera, feliz cumpleaños. Cuántos carteles, qué hermoso. Cómo andan los que están arriba, están con ganas de seguir", exclamó la cantante que ostenta el récord de ser la artista femenina con más Luna Park agotados (9).

"Estoy impactada con tanta energía, de verdad se los digo. ¿La están pasando lindo? No quiero que este show se termine, la estoy pasando increíble. La próxima canción es de mis preferidas de este álbum que todavía no presento entero. Todos saben que me gusta hacer música para que las personas se sientan identificadas. Uno viene bien con el duelo, borrando las fotos hasta que te encontras con la foto...", dijo para darle paso a "Maldita foto" compartida con Manuel Turizo en off.

Antes del primer cambio de ropa para vestirse con un vestido celeste cual princesa de Disney -mundo que conoce a la perfección por su éxito "Violetta"-, cantó "2:50", éxito que hizo junto a Duki y MYA y luego "Te prometo no llorar", track que creó junto Cali y el Dandee.

Aclimantando el Arena Maipú invitando a iluminar a través de los celulares, Tini entonó una muy sentida versión de "Oye", aquella canción que canta junto a Sebastián Yatra, su ex pareja.

"Siempre fue un sueño tener una canción con él. El artista favorito de toda mi vida. Hay energía todavía, miren que queda un rato. Vamos con Un beso en Madrid", dijo la artista de 25 años ante esta melodía que compartió con el español Alejandro Sanz.

La última canción que presentó, y que ya tiene más de 10 millones de reproducciones solo en YouTube, fue "Carne y hueso" que fue una de las más cantadas por las Tinistas mendocinas.

"Papá tenía una internación programada y antes de salir para acá me dijeron que papá está bien. Quiero que le dediquemos está canción que es su preferida, se llama Acercate", dijo Tini sobre Alejandro Stoessel quien está atravesando problemas de salud que incluso llevaron a que su hija suspenda dos presentaciones en el Hipódromo de Palermo.

Tras este momento emotivo la fiesta se apropió de las 4500 almas que dijeron presente. Con un nuevo look fluorescente, a lo Kill Bill, Tini hilvanó cuatro hits: "Ella dice", "Playa", "High" y "Fresa".

Entrando en la última parte del show, quizás un tanto corto en cuanto a tiempo (88 minutos), pero totalmente satisfactorio en cuanto a despliegue, energía y alegría, Tini comenzó a despedirse. "Muchísimas gracias por todo. Los voy a llevar siempre en mi corazón", dijo previo a su último cambio de look por un conjunto rosa con vincha que luego arrojó al público.

"Fantasi", "La triple T", "El Bar" y "22" fueron las canciones finales para esta primera noche de Tini en Mendoza. Los fanáticos, con vinchas, carteles y remeras, en su mayoría rosadas, abandonaron el lugar quizás esperando una vuelta al escenario que nunca llegó, pero con el corazón lleno de haber presenciado un show completo en todas sus formas y dinámicas.