"¡Tengo las tet... grandes!", Pampita no se guardó nada

pampita gorda 1.webp

"La Pampita gorda y empoderada de ahora me parece mucho más linda que la Pampita flaca y bronceada que nos venían vendiendo hace muchos veranos", lanzó junta a una foto de Carolina Ardohain con un vestido ajustado que se saco hace algunos días y otra de la modelo y conductora en bikini en las playas de Punta del Este.

Su comparación inmediatamente provocó un terremoto de comentarios y reacciones destrozando a la creadora del tuit y hablando de la presión sobre el cuerpo de las mujeres. "Gorda" fue tendencia durante varias horas y las reacciones y los memes estuvieron a la orden del día.

►TE PUEDE INTERESAR: "Me gusta ejercer seducción", la foto de Viviana Canosa que reventó las fronteras

La respuesta de Pampita

Lejos de quedarse callada, Pampita habló de lo sucedido en diálogo con Infobae y admitió que se siente más hermosa que nunca.

"Yo me veo hermosa. Estoy hormonal. Tengo las tetas grandes, ¿no? Es como que eso me hace ver todo otro talle, también”, reflexionó. "No siento presión por ser otra cosa. Porque hoy estoy amamantando, soy mamá, estoy en esa etapa”, siguió.

pampita gorda 3.jpg Pampita habló de su figura y dijo que se siente "hermosa".

Pampita le restó importancia y sorprendió al confesar que lo sintió como un elogio y no como una crítica.

“En general es al revés. Me critican mucho porque estoy muy flaca, y es mi genética que me lleva para ese lado. Sentí que -esa persona- quiso decir que le gustaba esta versión mía, que festejaba verme saludable, hermosa y feliz”, señaló orgullosa de su figura.

►TE PUEDE INTERESAR: No puedo parar de mostrar...", Alejandra Maglietti no se guardó nada