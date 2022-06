alex caniggia melody luz.jpg Alex Caniggia y Melody Luz continúan juntos fuera del Hotel de los Famosos.

"Hoy, que Alex y Melody están afuera del hotel, siguen a full. Están re de novios, re enamorados. Hacen planes juntos. Van a comer a la casa de amigos y van de la mano, como parejita”, contó la panelista.

“Es amor verdadero. Están re enganchados”, siguió y aseguró que Alex Caniggia habría presentado a Melody Luz en su familia.

Estallaron contra Melody Luz en el Hotel de los Famosos

Los últimos días, Melody Luz ha estado descansando más que el resto de los famosos ya que ha sentido nauseas. Sin embargo, al momento del desafío la bailarina se sintió mucho mejor, fue por todo y salió ganadora.

Lejos de celebrar su triunfo, Emily Lucius y Sabrina Carballo cuestionaron a Melody Luz y no se guardaron nada.

“No es que no quiero que descanse. Lo que no me parece lógico es que si ella descansa, yo también y vos. Yo hoy jugué con la presión por el piso. Ya no sabía qué más comer, qué más tomar”, comenzó diciendo la hermana de Belu Lucius.

¿Melody Luz está mintiendo?

“Aparte, bolud…, ayer garch… Entonces para la noche tenés fuerza para garch…, de día estás cansada. Es obvio que si a la noche garch… y de día te levantás temprano, vas a querer seguir durmiendo. Es lógico, bolud...”, siguió Sabrina Carballo furiosa.

“Voy a dejar de creer tanto en su palabra que si vos me decís que te sentís mal, yo soy tan buena que voy con el tecito y le hago comida vegetariana especial. ¡Soy una bolud…!”, lanzó Emily luego de ayudar a Melody los días anteriores al desafío.

"Siempre que se siente mal, descansa y de repente se activa para jugar. Y a la noche tiene energía para garch...”, cerró Sabrina Carballo contundente.