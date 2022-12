►TE PUEDE INTERESAR: Filtran fotos de Nati Jota de fiesta en Qatar y revienta Instagram

En esta oportunidad, la diosa aprovechó su tiempo libre para disfrutar de la pileta y tomar sol e inmortalizó el momento con una explosiva selfie que dejaba a la vista toda su figura.

floppy tesouro bikini negra.jpg Se viralizó una foto de Floppy Tesouro tomando sol como nunca antes y explotó el termómetro.

"Mi dosis de vitamina D de hoy", escribió Floppy Tesouro junto a la foto para la que lució una micro-bikini negra con corpiño strapless súper sexy y sentador.

Floppy Tesouro enloquecida con el look de Sol Pérez

Sol Pérez, que venía de dejar todo al descubierto, mostró en su Instagram el look que utilizó para el debate de Gran Hermano y Floppy Tesouro quedó enloquecida con su figura.

La ex "Chica del clima" viene logrando que todos hablen de sus looks en cada uno de los debates del reality y su colega Floppy Tesouro no se pudo contener: "Tan (emoji de fuego) amiga".

Sol-Perez-look-debate-Gran-Hermano.jpg

Pérez lució un vestido negro y con botas altas de color plateado y brillantes. Para su peinado presentó extensiones y unas trabas de distintos colores representando la bandera del orgullo LGBT.

Sol forma parte del debate que se realiza todas las semanas junto a figuras como Nati Jota y Laura Ubfal, entre otros, y la conducción de Santiago del Moro y ha convertido el programa en toda una pasarela.

Sol-Perez-look-debate-Gran-Hermano1.jpg

