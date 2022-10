Las 2 fotos más explosivas de Floppy Tesouro: "Sos un monumento a la belleza"

Incluso, los comentarios de sus seguidores así lo afirmaron. De hecho, no se cansaron de decirle a Floppy Tesouro que se veía hermosa en ese look, pero no fue lo único que le dijeron.

►TE PUEDE INTERESAR: "Soy la figurita fácil del mundial", Florencia Peña se puso la camiseta, mostró el hilito y reventó Instagram

Floppy Tesouro.jpg

"Me caso, "Para mí es el mejor cuerpo,y además no se mete con nadie eso me gusta mas", "Tan Diosa ibas a ser????? Divina Flopi" y "monumento a la belleza", fueron algunos de los otros comentarios que recibió Floppy Tesouro ante su sexy producción de fotos.

►TE PUEDE INTERESAR: "¡Uff qué bien Gallardo!", la foto de Alina Moine en body cavado y transparente que enloqueció a los fans

Floppy Tesouro 1.jpg

La producción de fotos de Floppy Tesouro fue hecha hace dias atrás, ya que el sábado reapareció en televisión en silla de ruedas tras el accidente que protagonizó en medio de las grabaciones del reality The Challenge donde se quebró los dos tobillos.

“Soy la lisiada”, ironizó Tesouro en un fragmento donde se la ve oficiando de anfitriona al recibir a las otras 15 celebrities que integran el elenco.