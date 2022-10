¡Demencial! Sol Pérez dejó todo al descubierto en el debate de Gran Hermano

Sol forma parte del debate que se realiza todas las semanas junto a figuras como Nati Jota y Laura Ubfal, entre otros, y la conducción de Santiago del Moro.

Sol Perez Instagram.PNG El posteo de Sol Pérez recibió un montón de comentarios por su look para el debate de Gran Hermano.

La publicación obtuvo más de 138 mil "Me Gsuta" y más de mil comentarios. "De donde saliste chabona no sos real jajajaja", "Que diosa por favor", "Y ese pelo?", "Que fuiste a pasión de sábado???", "Podrán?? Muda me dejaste", "La mas deseada de Argentina!", "Por favor vas a matar gente, dios", "Más hermosa imposible, sos la perfección!", "No será muchooooo?", fueron algunos de los mensajes que le dejaron.

El explosivo look de Sol Pérez para el debate de Gran Hermano

Sol-Perez-look-Gran-Hermano.jpg Sol se lución con outfit en el debate de Gran Hermano. (Fotos @lasobrideperez).

Sol-Perez-look-Gran-Hermano1.jpg Sol se lución con outfit en el debate de Gran Hermano. (Fotos @lasobrideperez).

Sol-Perez-look-Gran-Hermano2.jpg Sol se lución con outfit en el debate de Gran Hermano. (Fotos @lasobrideperez).

Sol-Perez-look-Gran-Hermano3.jpg Sol se lución con outfit en el debate de Gran Hermano. (Fotos @lasobrideperez).

Sol Pérez apareció sin corpiño en el debate de Gran Hermano

Para su estreno, Sol Pérez fue por todo con un look de lo más vibrante y revelador que dejó a los espectadores al borde de la locura.

Atenta a las últimas tendencias, la diosa lució un conjunto bicolor naranja y fucsia de short y camisa mega reveladora. La panelista la llevó sin corpiño dejando su mega escote como protagonista.

sol perez escotazoo.jpg

La influencer se encuentra en los preparativos para su boda, fue ella misma la encargada de anunciar en las redes que se casa con su pareja, el empresario del mundo fitness, Guido Mazzoni.