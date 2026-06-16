La China Suárez infraganti en Nordelta: "Comprando..."

CHINA SUAREZ COMPRAS NORDELTA La China Suárez de compras en Nordelta.

Días antes, se viralizaron imágenes de Mauro icardi y la China Suárez acompañados por Francesca e Isabella. Los cuatro acompañaron a Rufina Cabré en su partido de hockey y estuvieron en las gradas alenatando a la primogénita de la actriz.

china hijas wanda partido La China Suárez, Mauro Icardi y sus hijas alentaron a Rufina Cabré.

La reacción de la China Suárez a su foto desnuda

Desde paseos y recorridas por los sitios más emblemáticos hasta una atrevidísima postal de la China Suárez completamente desnuda en su cuarto de hotel en Maldivas, el jugador dejó todo a la vista.

Sin embargo, los seguidores no tardaron en notar la reacción de la China que si bien compartió en sus stories algunas de las imágenes que publicó Mauro Icardi, no las dejó en su muro de Instagram, eligiendo solo las de su paso por Japón. ¿No le gustaron?

Las fotos de la China Suárez en microbikini que se llenaron de críticas

China Suárez y Mauro Icardi sorprendieron a sus seguidores mostrando las fotos privadas de su viaje por Japón y Maldivas.

La China Suárez y Mauro Icardi vivieron una mini luna de miel, eligiendo como destino las islas favoritas de Wanda Nara y alojándose en el mismo hotel de lujo que la rubia y el futbolista solían ocupar.

Si bien durante su estadía, la China y Mauro no publcicaron contenido en sus redes sociales, el futbolista fue por todo y publicó varios carretes de imágenes entre las que se destacaron las de la China Suárez en microbikini.

china maldivas

Posando para Mauro, la China eligió un diseño taparrabos ultra XS color chocolate ideal para destacar su bronceado aunque las críticas y polémicos comentarios sobre su figura no tardaron en llegar. "La estás alimentando bien Maurito", "Es una morsa", "Que groncha", fueron algunos de los miles de mensajes que dejaron los haters.