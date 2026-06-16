Tras su caída, Gran Hermano le dio un insólito regalo a Andrea del Boca y estalló la polémica

ANDREA DEL BOCA CAIDAA Andrea del Boca tuvo un nuevo acidente en Gran Hermano.

Luego del susto, Santiago del Moro sorprendió a Andrea del Boca con un insólito regalo: una botella de agua bendita. "Mañana hago limpieza", dijo la actriz divertida luego de que el conductor le expicara que había sido traída especialmente desde la Basílica de Luján. "Merezco una plaquita en ese sector con mi nombre porque ya es mía", siguió sobre el lugar de sus tropiezos.

El acuerdo secreto de Andrea del Boca con la producción

Andrea habló por primera vez de su ausencia en los medios durante sus días afuera de la casa.

A diferencia del resto de los eliminados, Andrea del Boca no visitó ningún programa de televisión, incluso el debate conducido por Santiago del Moro, generando toda una ola de especulaciones.

Ahora, fue la misma Andrea del Boca quien en una conversación con sus compañeros expusó la razón de su silencio y prendió fuego a la producción de Gran Hermano 2026.

"Yo no estuve en programas en el afuera porque eso lo había consencuado con el Big. Estaba en limbo, yo iba a volver a entrar, entonces ir a todos los programas iba a ser como que había salido del juego", dijo y las redes estallaron.

¿Se pudrió todo entre Andrea del Boca y Santiago del Moro?

A diferencia de sus primeras semanas en la casa donde se vio a Santiago del Moro defendiendo a Andrea del Boca y dándole gran protagonismo en las galas, la relación en los últimos días se habría enfriado notablemente.

santiago andrea del boca ¿Santiago del Moro enojado con Andrea del Boca?.

“Entraron ocho participantes desconocidos, cambió la casa completamente”, explicó Pía Shaw en SQP mientras analizaban lo sucedido. “Lo hace a favor del show y no como algo contra Andrea, porque en los últimos días tuvo que salir a explicar cosas de ella...Mantener una relación más fría hace que no se especule con un montón de cosas que no son ciertas”, siguió.

Por otra parte, el panelista Nicolás Peralta reveló que Santiago del Moro estaría indignado con Andrea del Boca por haber evitado dar entrevistas y visitar programas de Telefé.