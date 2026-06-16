Pampita y sus hijos estafados en pleno Mundial de Fútbol 2026

Tras la larga espera, Pampita reveló que el pedido llegó pero que en lugar de figuritas le enviaron dos cajas de puré de tomate simulando el contorno de la caja: "Llega la caja y eran dos cajas de puré de tomate que ocupaban exactamente el mismo espacio. Estafada totalmente", dijo entre risas.

¡Escándalo! Pampita expulsada del mundo del polo

Martín Pepa se dieron una segunda oportunidad aunque su relación no sería vista con buenos ojos en el mundo del polo.

Según revelaron en LAM, las esposas de los polistas más famosos no aprobarían a Pampita Carolina Ardohain y la habrían eliminado de su grupo de whattsapp "Las Palenqueras".

"La sacaron por unanimidad. A la famosa que sacaron por grasa e infumable es Pampita”, aseguró Pepe Ochoa en LAM.

pampita martin pepa separacion ¿Pampita discriminada en el mundo del polo?.

“Me llegó la información y hablé con la mujer de uno de estos jugadores que estaba dentro del chat. Me dijo: ‘A ella en el mundo del polo no la quiere nadie. Pampita da aspiracional y no tiene lo que se tiene que tener para formar parte del universo’”, siguió destapando la interna más explosiva del polo.

Pampita desesperada tras su separación de Martín Pepa

Pampita no se habría tomado nada bien su separación de Martín Pepa según reveló Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda.

La conductora se comunicó con el círculo íntimo de Martín Pepa y confirmó que la familia del polista está feliz conl fin de su relación con Pampita debido a las intensas conductas que habría tenido la modelo.

"Ella no aceptaba la separación. Él le contó a sus amigos. La palabra es así: 'Lo torturó con el teléfono. Llamados, mensajes y audios. Le dijo de todo. A ella se le saltó la cadena y lo insultó de arriba abajo'", leyó Latorre.

"Ella era muy absorbente y nunca terminaron de tener el vínculo. Ya se habían separado, volvieron. Ella era insoportable, según los amigos de Pepa explicó la conductora. Además, el empresario ya estaría saliendo con otra mujer que conoció antes de su noviazgo con Pampita.