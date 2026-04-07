Santiago del Moro confirmó que Andrea del Boca no regresará a la casa de Gran Hermano 2026: Generación Dorada. La actriz se tropezó mientras caminaba por un pasillo y tuvo que salir para ser atendida por los médicos.
¡Se supo! Quién reemplazaría a Andrea del Boca en la casa de Gran Hermano
Tras la abrupta salida de Andrea del Boca de Gran Hermano Generación Dorada 2026 salió a la luz su posible reemplazante.
Debido a la contundencia del golpe, Andrea del Boca se quedará afuera de Gran Hermano 2026 como explicó Del Moro en su cuenta de Instagram. "Ante tantas consultas quería confirmarles que Andrea no podrá regresar a la casa. Debido a la caída y al fuerte golpe recibido, se le realizaron los estudios correspondientes y, por indicacion médica, no continuará en la competencia".
Ahora, en Intrusos revelaron que la actriz ya se reencontró con su familia, que está descandansando en su casa y que la producción estaría buscando su nueva reemplazante.
"Se está negociando que el reemplazo de la actriz en la casa sea su propia hija, Anna Chiara del Boca", precisó Daniel Ambrosino confirmando los rumores que corrieron días antes.
La verdad sobre el vínculo entre Andrea del Boca y su hija Anna Chiara
En medio de las repercusiones por la llegada de la hija de Andrea del Boca a los medios como analista de Gran Hermano, salió a la luz una sorpresiva información sobre el vínculo entre ambas.
En Puro Show, Angie Balbiani aseguró que Anna Chiara del Boca habría decidido vivir junto a su tía y su abuela y no con Andrea del boca. "Lo que me cuentan y lo que pude averiguar -contó- es que Anna su hija, decidió no vivir con ella sino quedarse con su abuela y con su tía, la hermana de Andrea. Entonces Andrea vive sola con su perro labrador", remarcó.
Cuando le preguntaron por los motivos, la panelista lanzó una declaración que generó preocupación. "Lo sé, pero me lo voy a guardar porque es cruel, es un motivo muy cruel. Tiene que ver con una convivencia diaria que...digamos... se puso difícil, que no iba", dijo sin querer dar más detalles.