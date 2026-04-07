¡Se supo! Quién reemplazaría a Andrea del Boca en la casa de Gran Hermano

"Se está negociando que el reemplazo de la actriz en la casa sea su propia hija, Anna Chiara del Boca", precisó Daniel Ambrosino confirmando los rumores que corrieron días antes.

La verdad sobre el vínculo entre Andrea del Boca y su hija Anna Chiara

En medio de las repercusiones por la llegada de la hija de Andrea del Boca a los medios como analista de Gran Hermano, salió a la luz una sorpresiva información sobre el vínculo entre ambas.

En Puro Show, Angie Balbiani aseguró que Anna Chiara del Boca habría decidido vivir junto a su tía y su abuela y no con Andrea del boca. "Lo que me cuentan y lo que pude averiguar -contó- es que Anna su hija, decidió no vivir con ella sino quedarse con su abuela y con su tía, la hermana de Andrea. Entonces Andrea vive sola con su perro labrador", remarcó.

andrea anna chiara

Cuando le preguntaron por los motivos, la panelista lanzó una declaración que generó preocupación. "Lo sé, pero me lo voy a guardar porque es cruel, es un motivo muy cruel. Tiene que ver con una convivencia diaria que...digamos... se puso difícil, que no iba", dijo sin querer dar más detalles.