¡Se supo! Cuánto gana Grecia Colmenares por estar en Gran Hermano

GRECIA COLMENARES GH Grecia Colmenares entró a Gran Hermano y estalló la polémica.

Por otro lado, salió a la luz que durante esta semana, Grecia Colmenares tendrá un menú especial. "Grecia va a comer comida de lujo porque en la casa están sin presupuesto”, adelantó. "Para que la bienvenida no sea tan buena, es darles comida aparte. Tanto Grecia como Fabio van a comer comida rica… salmón… y el resto de la casa, arroz”, agregó.

Qué hizo Andrea del Boca tras el ingreso de Grecia Colmenares a Gran Hermano

El lunes por la noche, Grecia tuvo su gran ingreso a Gran Hermano generando toda una revolución entre los participantes, incluso aquellos pertenecientes al grupo de Andrea del Boca.

Lejos de hacer referencia a la llegada de Grecia Colmenares, Andrea del Boca recurrió a sus redes sociales para hablarde su hija Anna del Boca, quien era una de las candidatas a tomar el lugar de su mamá.

andrea grecia Andrea del Boca elogió a su hija e ignoró a Grecia Colmenares.

"Gracias por el amor a Anna, se lo merece. Van conociendo su luz cada vez más y más", escribió Andrea del Boca junto a una captura de los mensajes de cariño de los seguidores a su heredera.

Andrea del Boca rompió el silencio

Andrea del Boca rompió el silencio y mandó un mensaje de audio al programa de streaming donde trabaja su hija Anna Chiara.

"Hola chicos, cuando este mejor voy a ir, tengo mucha info para contar asique voy a ir en breve, los adoro", dijo Andrea del Boca anticipando una posible visita reveladora.

Además, trascendió que Andrea del Boca podría debutar como panelista en algunos de los programas de Telefé o hasta incluso volver a trabajar en alguna ficción.