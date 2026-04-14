¡Se supo! Cuánto gana Grecia Colmenares por estar en Gran Hermano

Tras varios rumores y especulaciones sobre los posibles reemplazos para Andrea del Boca,Grecia Colmenares fue elegida para tomar su lugar y entró a la casa de Gran Hermano 2026: Generación Dorada.
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Tras su paso por el Bailando años atrás, Grecia Colmenares volvió a la televisión argentina causando toda una revolución y ola de rumores sobre sus actitudes de "Diva" en el certamen de baile.
Además trascendió el arrreglo económico de Grecia Colmenares con la producción. En DDM, Guido Zaffora aseguró que la venezolana ganaría lo mismo que Andrea del Boca quien estaba recibiendo 6 millones de pesos por mes.
Por otro lado, salió a la luz que durante esta semana, Grecia Colmenares tendrá un menú especial. "Grecia va a comer comida de lujo porque en la casa están sin presupuesto”, adelantó. "Para que la bienvenida no sea tan buena, es darles comida aparte. Tanto Grecia como Fabio van a comer comida rica… salmón… y el resto de la casa, arroz”, agregó.
Qué hizo Andrea del Boca tras el ingreso de Grecia Colmenares a Gran Hermano
El lunes por la noche, Grecia tuvo su gran ingreso a Gran Hermano generando toda una revolución entre los participantes, incluso aquellos pertenecientes al grupo de Andrea del Boca.
Lejos de hacer referencia a la llegada de Grecia Colmenares, Andrea del Boca recurrió a sus redes sociales para hablarde su hija Anna del Boca, quien era una de las candidatas a tomar el lugar de su mamá.
"Gracias por el amor a Anna, se lo merece. Van conociendo su luz cada vez más y más", escribió Andrea del Boca junto a una captura de los mensajes de cariño de los seguidores a su heredera.
Andrea del Boca rompió el silencio
Andrea del Boca rompió el silencio y mandó un mensaje de audio al programa de streaming donde trabaja su hija Anna Chiara.
"Hola chicos, cuando este mejor voy a ir, tengo mucha info para contar asique voy a ir en breve, los adoro", dijo Andrea del Boca anticipando una posible visita reveladora.
Además, trascendió que Andrea del Boca podría debutar como panelista en algunos de los programas de Telefé o hasta incluso volver a trabajar en alguna ficción.