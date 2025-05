wanda manicura china suarez.jpg Se filtró la insólita famosa que será testigo en el juicio de la China Suárez contra Yanina Latorre.

En cuanto a la estrategia judicial, Marcela Tauro explicó que el objetivo es demostrar que la informante de todas las versiones y acciones de la China Suárez fue Wanda Nara.

La China Suárez liquidó a los famosos que la critican

La China Suárez habló por primera vez de su vida personal en una entrevista para la televisión pública donde se refirió a Mauro Icardi, sus planes a futuro y hasta su relación con otros famosos.

Frontal y sin vueltas, la China Suárez fue letal y contó cómo reacciona cuando se encuentra con haters o figuras que la critican y cuestionan.

“Me acuerdo de cada cosa y no es que vivo con rencor. Con la gente que fue buena conmigo siempre estoy disponible. Si hablaste mal de mí o me traicionaste cruzá la vereda, no me mires, no me saludes, nada", arrancó la China Suárez.

"Me ha pasado que gente del medio viene y me dice ‘Hola Chinita’. ¿Chinita qué? ¡Chinita las pel...! No soy una persona falsa. Nunca te voy a saludar, no me mires, no me saludes", cerró contundente.

Aseguran que la China Suárez le dedicó su último look al papa León XIV

En esta oportunidad, la China Suárez se robó todos los comentarios con el look que mostró, luego de la selección del nuevo papa León XIV.

Al igual que otras celebs como Luciana Salazar, la China Suárez habría celebrado el nombramiento del papa nacido en Chicago luciendo un buzo cargo con el nombre de la ciudad estadounidense.

Además, la China Suárez y Mauro Icardi aprovecharon la tarde del jueves para salir de compras a un hipermercado donde la top volvió a presumir su look y se sacó fotos con sus fans.