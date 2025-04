Se filtró el ataque de celos de Mauro Icardi con la China Suárez: "¡Le escribiste!"

“Él le dice: ’Me molesta porque vos me mandabas mensajes a mí cuando estaba en México y también le estabas mandando mensajes a este pibe.", agregó sobre el enojo de Mauro Icardi por las fechas. "Mauro le dijo a la China: ’Tarde o temprano la verdad sale a la luz. Espero que no me mientas porque yo sé que todas tus otras relaciones estuvieron llenas de mentiras y omisiones”, concluyó.

Yanina Latorre reveló los escandalosos planes que tenía la China Suárez contra Wanda Nara: "Son maldad pura"

Fiel a su estilo picante, Yanina Latorre volvió con todo con sus stories en Instagram, esta vez revelando los polémicos planes que tenía la China Suárez contra Wanda Nara antes de que sucediera el escándalo del ascensor.

De acuerdo a Yanina Latorre, la China Suárez habría organizado un fin de semana lleno de actividades con las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi, desoyendo el dictamen de la justicia que recomendó que la actriz no estuviera presente en los encuentros.

china suarez planes cotra wanda.jpg

"Fue a una juguetería de Nordelta, le dijo a la empleada que iba a ir con las niñitas para comprarles regalos con la plata del padre.Le pidió que le sacara fotos robadas para viralizar y que Wanda reviente arrancó Yanina. Además, la China Suárez habría reservado mesa en Gardiner para almorzar con Mauro y sus hijas e incluso arregló la presencia de fotógrafos el almuerzo.

"Muy colaborativa y amorosa con el vínculo de "su amor" con sus hijas. Wanda esta obsesionada con la nipona, pero ella también. Y estos planes son maldad pura", sentenció Yanina Latorre sobre los planes que la China Suárez no pudo concretar por el escandaloso encuentro de Mauro con sus hijas en el Chateau.

Yanina Latorre aniquiló a la China Suárez: "Tiene cara de pescado"

Yanina fue consultada sobre su opinión de lay su rol en el Wandagate y la rubia no se guardó nada. "El único personaje que no me gusta en toda esta historia es la China Suárez es rara, fría", arrancó Yanina Latorre en una entrevista para Los Profesionales de Siempre.

"Wanda Nara tiene cosas buenas, malas es mentirosa hace todo, Icardi es rarísimo pero la China Suárez no me cierra tiene cara de pescado, no habló de belleza sino que no tiene expresión en la mirada", siguió sin filtros.

yanina china suarez cara de pescado.jpg

Además, Yanina Latorre habló del veloz romance entre la China Suárez y Mauro Icardi. "No se si esta porque lo quiere, lo ama la invita comer y al otro día ya estaban viviendo juntos", cerró.