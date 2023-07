¡Salvaje! Sol Pérez cumplió 30 años y hay foto en taparrabos

►TE PUEDE INTERESAR: En corpiñito cinturón, Ámbar de Benedictis redobló y subió foto sin anestesi

sol perez taparrabos 3.avif Sol Pérez cumplió 30 años y hay foto en taparrabos.

Ya sea con imágenes desde sus vacaciones en lugares paradisíacos, tomando sol o simplemente mostrando su lomazo con selfies picantísimas, Sol Pérez sabe como enloquecer a sus fieles seguidores y también imponer tendencias.

La panelista de Cortá por Lozano fue de las primeras en lucir las bikinis taparrabos súper diminutas llevándolas en colores flúor vibrantes y en modelos cada vez más chiquititos como los que eligió para sus últimas vacaciones en el Caribe.

sol perez barbiecore 3.jfif Sol Pérez cumplió 30 años y hay foto en taparrabos.

►TE PUEDE INTERESAR: ¡Viral! A Coti Romero se le transparentó el hilo dental en plena fiesta y es demencial

Sol Pérez fanática del Barbiecore

Sol Pérez fue una de las primeras celebrities en sumarse al Barbiecore la tendencia furor del 2023, en especial con looks que llevó para su trabajo como panelista en el debate de Gran Hermano pero también en outfits casuales y hasta en bikinis.

►TE PUEDE INTERESAR: María Becerra llevó la tendencia colegiala a otro level y el look es dinamita pura

sol perez barbiecore 1.jpg Culotte, hilo dental, y mini dress, Sol Pérez lleva el Barbiecore a otro level.

A semanas del estreno de la película Barbie, las famosas han comenzado a inspirarse en los looks de la famosa muñeca llevando el color fucsia y rosado como must have infaltables tanto en mini vestidos, polleras, pantalones y ropa interior, y Sol Pérez no fue la excepción.

Uno de sus atuendos más llamativos fue un mini vestido fajado con escote gota y pañuelo bandana en la cabeza que causó sensación en el verano. Además, la morocha redobló con todo al lucir una bikini taparrabos Barbie infernal.

sol perez barbiecore 3.jfif Culotte, hilo dental, y mini dress, Sol Pérez lleva el Barbiecore a otro level.

Como broche de oro, Sol Pérez se la jugó con un video en tik-tok para el que se grabó cambiéndose pasando desde su outfit estilo pijama hasta llegar al resultado final con un outfit Barbie a puro color fucsia.

sol perez calzoncillitos 2.jpg Sol Pérez se quedó en culotte para su look Barbiecore y la foto es salvaje.

►TE PUEDE INTERESAR: Lali Espósito llevó la tendencia del pantaloncito desprendido a nivel supremo letal

Sol Pérez y su look sporty más sexy

Fanática del gym y la vida fitness, Sol Pérez no se pierde ni una clase de entrenamiento desde donde suele grabarse y tomarse fotos haciendo las rutinas más intensas.

►TE PUEDE INTERESAR: Nati Jota beboteó en bikini desde Italia y la publicación es alucinante

Sus visitas al gimnasio también se han convertido en la ocasión ideal para ofrecer toda una variedad de estilos y tendencias de conjuntos deportivos.

sol perez corpiño deportivo 1.jpg Sol Pérez llevó corpiño con abertura XL al gym y el conjuntito reventó la térmica.

En esta oportunidad, Sol Pérez se la súper jugó con un conjunto de calzas ajustadas y crop top deportivo naranja que no solo llamó la atención por su color sino que llevaba un recorte en el escote demencial.

►TE PUEDE INTERESAR: Con cierre en el medio, Alejandra Maglietti no perdonó luciendo su vestido más picante

Sol Pérez arrasó con su pantalón más impactante

Una vez más, Sol Pérez apostó por los pantalones mega ajustados y ceñidos esta vez llevándolos a otro nivel con la tendencia metalizada.

La morocha fue por todo con un conjunto de pantalón y campera estilo jean color rojo metálico infernal que reventó la térmica de la siesta.

sol perez pantalon rojo 2.jpg

Como si fuera poco, para el programa del lunes, eligió un jean azul de lo más apretado que marcaba hasta el último músculo de sus piernas y lo lució con una postal de espaldas explosiva.

SOL PEREZ JEAN 2.jpg Sol Pérez cambió el taparrabos por sus jeans más ajustaditos y fascinó.

Siempre sexy, la ex chica del clima combinó sus jeans con crop top manga larga blanco y negro con espalda al descubierto y cerró su outfit con botas negras de taco aguja que hicieron destacar aún más su cuerpazo demencial.

Sol Pérez lució las bikinis más atrevidas

Dueña de una figura demencial, Sol Pérez deslumbró a todos los cientos de hombres y mujeres, que se encontraban en las playas pero también a sus followers con los tremendos álbunes de de fotos que compartió en su cuenta de Instagram.

►TE PUEDE INTERESAR: Cathy Fulop se puso la enteriza de Pamela Anderson y explotó todo: "¡Baywatch!"

SOL PEREZ TAPARRABOS 2.avif En bikini taparrabos, Sol Pérez pidió puntaje y el sobresaliente se quedó corto.

Durante su estadía, la panelista de Cortá por Lozano, lució los diseños de bikinis más atrevidos y diminutos aunque fue el último diseño color blanco estilo taparrabos el que provocó una catarata de reacciones.

Desde Punta Cana, Sol Pérez mostró su bikini desde todos los ángulos y hasta pidió puntaje para su novio que fue el encargado de inmortalizar el momento. "Guido me sacó estos fotones y los quería compartir. ¿Cuánto puntaje le ponemos como fotógrafo?".

SOL PEREZ TAPARRABOS 1.avif

►TE PUEDE INTERESAR: De espaldas y en bikini, Rocío Guirao Díaz mostró su tattoo más picante y dinamitó Miami

Sol Pérez reventó Miami

La conductora y panelista se encuentra paseando por Miami, aunque no por eso deja de trabajar, y aprovecha para tomar sol y disfrutar del agua. Sin duda alguna, Sol Pérez fue toda una sensación y sus seguidores se lo hicieron sentir.

►TE PUEDE INTERESAR: Las fotos "heavy metal" de Romina Malaspina que dinamitaron Instagram

Sol Perez.jpg

"Fuera de este mundo lo tuyo", "Escultural única perfecta", "diosa, mi reina!", fueron algunos de los comentarios que recibió Sol Pérez por parte de sus seguidores.

►TE PUEDE INTERESAR: Silvina Escudero trajo el verano de regreso con un hilo dental infernal