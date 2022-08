barbie velez despojo.jpg Barbie Vélez publicó la primer foto de su obra teatral.

"¿Qué pasa cuándo tu madre te estalla en la cara, cuando tu madre puede ser una bomba?", comenzó escribiendo Barbie Vélez.

"Los invito a descubrirlo en DESPOJO, una comedia familiarmente bipolar ‍ con una comicidad in crescendo, no dejara a nadie sin conmover y tendrá al espectador en vilo de principio a fin. Donde hay amor, hay crimen", siguió Barbie Vélez anticipando parte de lo que se verá en la obra.

►TE PUEDE INTERESAR: ¡Diosa total! La foto de Juana Viale en la playa que arrasó la red

Barbie Vélez dio detalles de su desnudo

Barbie Vélez dio detalles del desnudo que le propusieron hacer en Despojo.

"Había que hacer un desnudo y yo soy mu pudorosa", explicó la actriz ante la pregunta de Rodrigo Lussich sobre el requerimiento de la puesta teatral.

barbie velez desnudo.webp

"En el primer ensayo, que ya había que hacerlo con el vestuario, me puse a llorar y dije 'no lo puedo hacer. Busquen a alguien, yo no me voy a ofender, pero no puedo", confesó la hija de Nazarena Vélez sobre la angustia que sintió durante los ensayos

Sin embargo, Barbie Vélez reconoció que llegaron a un acuerdo con el director y pudieron resolverlo. "Es un tema mío con el desnudo. Me siento segura de mi cuerpo pero es difícil hacerlo en público. Lo dejamos sexy y divertido le dimos una vuelta quedo muy lindo pero el principio fue difícil", reconoció sobre el resultado final que se verá en la obra.

►TE PUEDE INTERESAR: ¡Viral! La foto más explícita de Luciana Salazar: "Si no te provoca..."