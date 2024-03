¿Sabrina Rojas y Ulises Bueno juntos?

►TE PUEDE INTERESAR: Locura total por la tremenda foto de Sabrina Rojas en micro-bikini desde Puerto Rico: "¡El robo del siglo!"

Con estas palabras, la modelo confirmó que había participado de un videoclip de una nueva canción del cordobés.

Además, en reiteradas ocasiones, Rojas contó que es fanática de la música del hermano de Rodrigo. En las fotos que se aprecian, se la ve a la ex de Tucu López en una especie de habitación junto al cantante.

En diálogo con Intrusos, Sabrina Rojas detalló cómo fue su encuentro con el cantante a la hora de filmar las imágenes.

“Me avisó Ulises, he hablado con él y cuando fui convocada, me dejó un mensaje muy amable, dándome la bienvenida”, declaró la rubia.

Embed - SABRINA ROJAS on Instagram: "Se viene un temon de Ulises con @desakta2ok que se estrena este jueves a las 20 hs por su canal de YouTube ( y si, soy la chica del video ) Gracias @ulisesbuenosoy y a todo tu equipo por darme la posibilidad de ser parte. Fue una experiencia hermosa trabajar con ustedes Te seguiré viendo arriba de los escenarios @ulisesbuenosoy @ferolmedo95 @desakta2ok @rociosordofotografia" View this post on Instagram A post shared by SABRINA ROJAS (@rojassasi)

A la pregunta del periodista, Pablo Layús, sobre si Ulises “le tiró onda”, respondió: “No, todavía no, por lo menos no”. El movilero insistió: “Mirá que es medio tímido”. Sonrojada, la actriz explicó: “Me dijeron que es muy tímido, las pocas veces que lo traté me di cuenta que es como reservado”.

“No sabemos quién le gusta”, remarcó Rojas. Para cambiar el tema de la conversación, Sabrina le pidió al cantante: “Para mí es el Uli, no te arrepientas Ulises, me van a bochar del video. Va a pensar que me quiero colgar de él”.