En la noche del jueves, en LAM revelaron que Luciano Castro tomó la decisión de internarse en un momento personal complejo luego de su escandalosa separación de Griselda Siciliani y contundentes reacciones de sus ex Sabrina Rojas y Flor Vigna.
Sabrina Rojas reapareció en las redes tras la internación de Luciano Castro
El impactante posteo de Sabrina Rojas luego de que se conociera la decisión de Luciano Castro. Todos los detalles
Según explicaron, Luciano Castro se internó en una clínica de rehabilitación para tratar su depresión y adicciones, y que Griselda Siciliani y Sabrina Rojas estaban al tanto.
Si bien no hizo declaraciones sobre la situación de Luciano Castro luego de que saliera a la luz la noticia, Sabrina Rojas se mostró desde Mar del Plata.
La rubia se tomó unas vacaciones junto a sus hijo en medio de todas las repercusiones por la salud de Luciano Castro. "Son mi lugar", escribió Sabrina Rojas desde el atardecer de la costa atlántica.
La verdad detrás de la internacion de Luciano Castro
Fernanda Iglesias fue por más y dio detalles de la adicción que tendría Luciano Castro. "Es delicado pero la gente no es tonta, no podemos decir que se interna por infiel. Yo sé lo que estoy hablando porque hablé con mucha gente y sé que en ese lugar donde está internado tratan muy bien el problema que tiene Luciano, no estoy hablando por hablar. Para mí hay que contar todo si no el que está del otro lado no entiende bien", arrancó en Puro Show.
"La adicción que tendría Luciano Castro es a la marihuana, lo voy a decir con todas las letras porque es así. De hecho, Sarah Borrel, la danesa que él intentó tener algo, conto que él le habría ofrecido fumar marihuana", continuó la panelista.
"Entonces chicos: no está bueno fumar todos los días marihuana porque te llevan a situaciones que por ahí terminan en algo que te traen una tristeza muy grande como lo que le está pasando a Luciano. Este lugar donde está Luciano, que queda en Flores, trabaja muy bien con gente que tiene adicción a la marihuana", cerró contundente.
La desgarradora confesión de Sabrina Rojas sobre su matrimonio con Luciano Castro
Días antes, Sabrina Rojas visitó Sálvese Quien Pueda y habló con Yanina Latorre y dio detalles íntimos del fin de su matrimonio con Luciano Castro.
“Me hizo vivir momentos de mucha felicidad, pero también de angustia y locura. Fue como una novela, se sufría mucho”, le confesó Sabrina a Yanina.
Además, la rubia abrió su corazón y contó cómo cambió su vida desde que se separó de Castro. “Renací. Estaba apagada porque estaba más pendiente del otro, porque él necesitaba más atención... Él era el protagonista, el galán de todas las novelas. Cuando a mí me surgía un trabajo, su reacción era: ‘¿Eso vas a hacer?’”, recordó con sinceridad.