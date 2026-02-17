Sabrina Rojas reapareció en las redes tras la internación de Luciano Castro

sabrina rojas vacaciones

La rubia se tomó unas vacaciones junto a sus hijo en medio de todas las repercusiones por la salud de Luciano Castro. "Son mi lugar", escribió Sabrina Rojas desde el atardecer de la costa atlántica.

La verdad detrás de la internacion de Luciano Castro

Fernanda Iglesias fue por más y dio detalles de la adicción que tendría Luciano Castro. "Es delicado pero la gente no es tonta, no podemos decir que se interna por infiel. Yo sé lo que estoy hablando porque hablé con mucha gente y sé que en ese lugar donde está internado tratan muy bien el problema que tiene Luciano, no estoy hablando por hablar. Para mí hay que contar todo si no el que está del otro lado no entiende bien", arrancó en Puro Show.

"La adicción que tendría Luciano Castro es a la marihuana, lo voy a decir con todas las letras porque es así. De hecho, Sarah Borrel, la danesa que él intentó tener algo, conto que él le habría ofrecido fumar marihuana", continuó la panelista.

fernanda luciano Fernanda Iglesias sin filtro sobre la internación de Luciano Castro.

"Entonces chicos: no está bueno fumar todos los días marihuana porque te llevan a situaciones que por ahí terminan en algo que te traen una tristeza muy grande como lo que le está pasando a Luciano. Este lugar donde está Luciano, que queda en Flores, trabaja muy bien con gente que tiene adicción a la marihuana", cerró contundente.

La desgarradora confesión de Sabrina Rojas sobre su matrimonio con Luciano Castro

Días antes, Sabrina Rojas visitó Sálvese Quien Pueda y habló con Yanina Latorre y dio detalles íntimos del fin de su matrimonio con Luciano Castro.

“Me hizo vivir momentos de mucha felicidad, pero también de angustia y locura. Fue como una novela, se sufría mucho”, le confesó Sabrina a Yanina.

sabrina rojas luciano

Además, la rubia abrió su corazón y contó cómo cambió su vida desde que se separó de Castro. “Renací. Estaba apagada porque estaba más pendiente del otro, porque él necesitaba más atención... Él era el protagonista, el galán de todas las novelas. Cuando a mí me surgía un trabajo, su reacción era: ‘¿Eso vas a hacer?’”, recordó con sinceridad.