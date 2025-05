sabrina rojas bajo presion.jpg Sabrina Rojas colapsó en vivo hablando de su separación y tuvo que irse del programa.

Ya recuperada, Sabrina Rojas regresó al estudio y redobló la apuesta con un picante chiste para Lechuga. "No, Lechuga, quedate tranquila que no estoy esperando un bebé", dijo.

Yanina Latorre confirmó la escandalosa razón de la separación de Sabrina Rojas y Lechuga

Yanina Latorre explicó en detalle todo lo sucedido entre la top y el empresario."Acá hay un vínculo muy tóxico entre Flor Parise y el señor Lechuga, de 48 años", arrancó.

"Hace seis años que se separaron. Flor Parise está de novia con Karina Jelinek. Y durante estos años, el chico sale, tuvo minas, todo. Flor siempre estuvo siempre tratando de presentarle a alguien, medio digitando. A mí me dicen que ella siempre intentó presentarle mujeres hasta que él se recontra enamoró de Sabrina, porque estaba buenísima la relación, y a Flor le dio celos.

sabrina rojas flor parise.avif

Además mostraron la llamativa imagen de las vacaciones de Flor Parise con Gabriel y su hijo en el Caribe. "Vos estás de novia y ves esta foto en Cancún con su hijo y la exmujer. Es raro. Y que la exmujer la suba a Instagram", cerró Yanina.

Sabrina Rojas habló de las condiciones económicas que debe tener un hombre para conquistarla

En Pasó en América, Sabrina Rojas y sus compañeras de panel debatieron sobre sus romances con hombres que con ingresos menores a los de ellas.

"Antes si me enamoraba, me enamoraba. Hoy en la madurez mínimo de mí (lo que gana ella) para arriba. Uno se va aburguesando", dijo Sabrina Rojas reconociendo que llegó a pagarle la obra social a un ex.

Sin embargo, Sabrina Rojas habló de su nuevo novio y confirmó que cumple con sus exigencias. "Y René tengo entendido que labura bien asique sería el candidato ideal", dijo divertida.