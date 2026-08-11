Sabrina Rojas y José Chatruc anunciaron el fin de su romance tras más de cinco meses de noviazgo generando gran revuelo e impacto en los medios.
Sabrina Rojas admitió que sigue enamorada de José Chatruc en vivo: ¿qué pasó?
La impactante confesión de Sabrina Rojas luego de anunciar su sorpresiva separación de José Chatruc
En Pasó en América analizaron la repercusión que generó la noticia y Sabrina Rojas sorprendió con su descargo, admitiendo que aún está enamorada de José Chatruc.
"Yo todavía lo amo, lo extraño pero hay una realidad que no se puede cambiar", arrancó Sabrina dejando sin palabras a sus compañeros de programa.
"No se va el amor de un día para otro y no hay una desilusión que cuando te desilusionan odias", siguió remarcando su nueva forma de afrontar las rupturas. "Yo no me apago nunca más por un amor... Voy a salir, no quiere decir que a buscar hombres pero no me quedó mas guardada", remató.
Sabrina Rojas anunció su separación
"Paso por acá para contar que Pepe y yo ya no estamos juntos”, comenzó escribiendo. “Nada sucedió, simplemente hubo una magia que se desvaneció”.
"Cuando las cosas se traban, no hay que forzarlas. Así lo entendimos los dos después de una linda charla”, continuó. José es una de las personas más espectaculares que se me cruzó en estos últimos años, por eso estos meses me los guardo como un hermoso recuerdo”, expresó sin vueltas.
Qué dijo José Chatruc de su separación
José Chatruc reposteó el mensaje de Sabrina Rojas y luego habló para las cámaras de Sálvese Quien Pueda resaltando los buenos términos en los que se dio la separación.
"La pasamos muy bien, quedó un buen recuerdo una relación muy linda. La pasamos bárbaro es una mujer increíble", dijo además de explicar que si bien no hubo un motivo particular hubo mucha distancia por el mundial que influyó en la energía puesta en la pareja así como también la exposición mediática que se dio desde los inicios del romance.
En pocas palabras
- Sabrina Rojas confesó: Sigue enamorada de José Chatruc tras su separación.
- Motivo de la ruptura: La relación terminó porque la magia se desvaneció y hubo distancia.
- Declaraciones de Chatruc: Destacó los buenos términos y el buen recuerdo de la relación.