Sabrina Rojas admitió que sigue enamorada de José Chatruc en vivo: ¿qué pasó?

"No se va el amor de un día para otro y no hay una desilusión que cuando te desilusionan odias", siguió remarcando su nueva forma de afrontar las rupturas. "Yo no me apago nunca más por un amor... Voy a salir, no quiere decir que a buscar hombres pero no me quedó mas guardada", remató.

Sabrina Rojas anunció su separación

"Paso por acá para contar que Pepe y yo ya no estamos juntos”, comenzó escribiendo. “Nada sucedió, simplemente hubo una magia que se desvaneció”.

"Cuando las cosas se traban, no hay que forzarlas. Así lo entendimos los dos después de una linda charla”, continuó. José es una de las personas más espectaculares que se me cruzó en estos últimos años, por eso estos meses me los guardo como un hermoso recuerdo”, expresó sin vueltas.

Qué dijo José Chatruc de su separación

José Chatruc reposteó el mensaje de Sabrina Rojas y luego habló para las cámaras de Sálvese Quien Pueda resaltando los buenos términos en los que se dio la separación.

"La pasamos muy bien, quedó un buen recuerdo una relación muy linda. La pasamos bárbaro es una mujer increíble", dijo además de explicar que si bien no hubo un motivo particular hubo mucha distancia por el mundial que influyó en la energía puesta en la pareja así como también la exposición mediática que se dio desde los inicios del romance.