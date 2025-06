Rocío Marengo sobre su embarazo: "Mauricio Macri fue el primero en enterarse"

Además, Rocío Marengo abrió su corazón y se refirió a su lucha por quedar embarazada. "Fueron cinco años. Primero, la búsqueda fue de manera natural, después baja complejidad y después alta complejidad. Todos los meses me sacaba óvulos y eso se me hizo muy largo", contó Marengo. "Con el tratamiento me aferré mucho a la fe",agregó emocionada.

Rocío Marengo embarazada de Eduardo Fort: la reacción de Martita Fort

Rocío Marengo anunció su embarazo y la reacción de Martita Fort a la noticia se hizo viral. Desde hace más de 15 años, Rocío Marengo está en pareja con el tío de Martita Fort, mostrándose juntas en varios eventos de la familia.

Ahora, luego de que la misma Rocío Marengo publicara una foto de la primer ecografía de su bebé, Martita Fort sorprendió a su seguidores el gesto que tuvo.

martita fort embarazo rocio marengo.jpg

Como no podía ser de otra manera en la familia Fort, Martita Fort le regaló a Rocío Marengo un chocolate XL, junto a un conejito y acompañó la foto del emocionante momento con sentidas palabras para la rubia. "Felicitaciones a los papás por esta noticia tan esperada. Solo vos y yo sabemos lo tanto que lo uerías y ahora se puede decir. Esperando con ansias el nuevo integrante de la familia", escribió la hija de Ricardo Fort feliz con la noticia.