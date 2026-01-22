Revelan lo peor que le hizo la China Suárez a Eugenia Tobal: "Le tocaba la panza y..."

"Fue tremendo, ella quedó liquidada, algún día podría contar la historia entera, que no la contó”, arrancó De Brito en Bondi al analizar la tapa de revista en donde se veía a Eugenia Tobal destrozada tras la pérdida de su embarazo. “La China era su compañera, iba y le tocaba la panza”, agregó sobre la polémica actitud de la China Suárez con Eugenia Tobal.

Wanda Nara, Eugenia Tobal y la indirecta más letal hacia la China Suárez

Luego de la comentada salida y despedida de Valentina Cervantes en Masterchef Celebrity, llegó el último programa de Eugenia Tobal, y Wanda Nara no dudó en aprovechar la oportunidad y lanzar una feroz indirecta a la China Suárez.

Luego de que el jurado conformado por Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular le dedicara afectuosas palabras a pesar de rumores sobre la mala relación que tenían con Eugenia Tobal, llegó el turno de Wanda Nara.

wanda eugenia china

"Bueno, Euge, qué te puedo decir. No te conocía, no nos habíamos cruzado nunca. Sos una gran profesional y creo que sos un ejemplo para todas las mujeres", arrancó la conductora.

"Viviste situaciones tremendas y nos enseñás a todas que hay que seguir adelante y ser el mejor ejemplo que podemos ser para nuestros hijos", dijo haciendo referencia al embarazo que perdió Eugenia Tobal luego de que Nicolás Cabré la engañará con la China Suárez.