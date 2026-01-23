Mauro Icardi sigue con su catarata de explosivos posteos y descargos contra Wanda Nara, defendiendo y confirmando su amor por la China Suárez.
Mauro Icardi confesó qué olor tenía la China Suárez la noche de pasión en París
Mauro Icardi salió con los tapones de punta y publicó un descargo dando detalles íntimos de la China Suárez. Los detalles
Luego de que Wanda Nara publicara capturas de los mensajes privados que habrían intercambiado, Mauro Icardi la desmintió en sus redes sociales acusándola de editarlos y modificarlos.
Además, Mauro Icardi fue por todo y hasta habló por primera vez de su encuentro con la China Suárez en un hotel de París mientras estaba casado con Wanda Nara.
"Cabe recordar que en nuestro primer encuentro olía exquisita a perfume y hoy que la conozco perfectamente es más obsesiva que yo con los olores”, dijo Mauro Icaridi luego de que Wanda Nara asegurara que el aroma de la China Suárez lo "conoce todo el país".
Loa chats entre Wanda Nara y Mauro Icardi
El miércoles Wanda Nara incluso habló con Intrusos asegurando que mantiene contacto y conversaciones con Mauro Icardi quien en un feroz posteo negó sus dichos y exigio que muestre pruebas.
Fiel a su estilo, Wanda Nara fue por todo y publicó capturas de sus chats con Mauro Icardi, dejando ver frases escandalosas como una en la que habla de la China Suárez y las drogas.
"Ahora la única prioridad son las nenas. Me imagino que Eugenia no se drogara enfrente de mis hijas. No confío en ella, confío en el papá que elegí", le dice Wanda a Mauro luego de que el jugador le reclamara por su relación con L-Gante y el historial que posee el cantante.
El mensaje de Wanda Nara que enfureció a Mauro Icardi
Como suelen hacer las famosas e influencers en sus redes, Wanda Nara abrió la caja de preguntas para sus followers y dio detalles de cómo está su relación con Mauro Icardi.
"Cómo estás con Mauro, relación padres", escribió una usuaria. "Por suerte últimamente con los papás de mis hijos hay mucho diálogo", arrancó Wanda Nara haciendo referencia a Icardi y Maxi López.
"A veces estamos de acuerdo y otras no. Pero mejoro mucho. Vamos a ser familia para siempre", agregó dando a entender una posible tregua con Mauro Icardi.