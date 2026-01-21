¡Bombazo! Wanda Nara se amigó con Mauro Icardi: la foto

wanda nara amiga icardi Wanda Nara habló de su presente con Mauro Icardi.

"A veces estamos de acuerdo y otras no. Pero mejoro mucho. Vamos a ser familia para siempre", agregó dando a entender una posible tregua con Mauro Icardi.

Las mentiras de Martín Migueles a Wanda Nara

Yanina Latorre salió con los tapones de punta y reveló detalles desconocidos de la vida del empresario. Según explicó, Martín Migueles tuvo un hijo con otra mujer al que no le pasaría la cuota alimentaria ni tendría relación cercana.

El socio de Piccirillo le habría dicho a Wanda Nara que se trató de un embarazo no deseado y Yanina Latorre lo desmintió publicando imágenes contundentes donde se lo ve besando la panza de su ex pareja.

migueles embarazo La foto que expone la mentira de Martín Migueles a Wanda Nara.

“Él dice que ella le metió el embarazo y que él no estaba de acuerdo. Qué tipo de mier... Migueles se veía muy feliz con la panza de la mujer, ¿no?”, escribió Yanina quien además aseguró que el niño habría sido buscado por ambos.

¿Wanda y Migueles separados?.

Fue Yanina Latorre quien días antes, anunció la noticia en su cuenta de Instagram, contando todos los detalles del escandaoloso fin de la pareja.

“Lo dejó ella. No le cree nada. Tengo todo el cuento. Wanda se separó de Migueles hace una semana. Lo de Ciardone le afectó”, escribió Yanina sobre las causas que habrían desencadenado la decisión de Wanda Nara.