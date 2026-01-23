Florencia de la V habló del cuerpo de Tini Stoessel y generó polémica

“Un día, iba caminando por la avenida Córdoba, llego a una esquina, había todos motoqueros, uno era un caballo, Luciano Castro, chongo, ¿viste?, vergudo, barba, cuerpo...", arrancó Flor con su humor característico.

¿Qué dijo Flor de la V de Tini Stoessel?

“Yo tranquila, pelo lacio hasta la cintura, 20 kilos mojada, Tini Stoessel. Me acerco, a punto de ser cazada…”, siguió divertida aunque su referencia a la figura de Tini no pasó desapercibida.

Sus dichos inmediatamente se hicieron virales y los usuarios no tardaron encuestionarla acusándola de burlarse y opinar de cuerpos ajenos.

"Se desubico mal", "De los cuerpos no se habla" "Despúes se enoja cuando hablan de ella", fueron algunos de los comentarios que dejaron los followers indignados.

La tremenda reacción de Flor de la V tras la respuesta de Maxi López sobre qué hombre besaría

Flor rompió el silencio luego del escándalo que generaron los dichos de Maxi López en el programa Soñe que Veraneaba de Olga.

Durante un juego, Nati Jota y sus compañeros le preguntaron a qué hombre besaría y el futbolista impactó con su respuesta hablando de Flor de la V.

“No sería solo masculino, tendría que ser… a Florencia de la V, por ejemplo”, respondió Maxi López causando la sorpresa en el panel que trató de desviar al tema.

florencia max lopez Flor de la V le respondió a Maxi López.

A pesar de esto, los usuarios estallaron en comentarios cuestionando y criticando a Maxi López acusándolo de transfóbico y la respuesta de Florencia de la V no se hizo esperar.

Florencia de la V sobre los dichos de Maxi López

"Todo el mundo me escribió y me decía: ‘los dichos transfóbicos’. Para mí no tuvo mala intención, yo lo veo con cero mala intención. Lo importante de esto es que a mucha gente no le cayó bien y les llama la atención", dijo Flor en Los Profesionales de Siempre.

"No me parece para tanto, entiendo que los medios lo levantaron, no sé si porque no hay noticias. Comparado con lo que me han dicho, en este caso…lo interesante es que todos reaccionaron, hay algo que tácitamente que ya se instaló que hay cosas que no”, siguió feliz con el apoyo que recibió.

Sin embargo, sumó: “Me provoca pena por eso, que vulnera a un colectivo que está vulnerado. Hay chicas que la pasan mal, que sufren victimización, que no tienen acceso a nada, esas la pasan mal”.