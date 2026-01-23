Mientras siguen las repercusiones por la nueva pelea entre Wanda Nara y Mauro Icardi, la China Suárez volvió al centro de la polémica por los fuertes dichos de Wanda sobre su olor corporal.
Escandalosa acusación sobre la China Suárez: "Es una atorranta que..."
La afirmación sobre la China Suárez y su conducta con Wanda Nara que ehizo estallar la polémica. Todos los detalles
En el programa de Moria Casán analizaron los suúestos chats privados entre Wanda Nara y Mauro Icardi, y Gabriel Olivieri,íntimo amigo de Pampita, no se guardó nada
“La China Suárez fue la primera sirena de la historia, porque las sirenas destruían a los marineros. Ella es una mujer que se dedica a destruir muchos hombres”, arrancó. “Yo entiendo a Wanda. Soy team Wanda. Es una pena que esa familia se haya terminado. Me gustaba mucho la pareja de Wanda e Icardi”, siguió.
Además, Olivieri dio su opinió sobre la decisión de Wanda Nara de exponer los chats en las redes. "A Wanda le sacaron el marido. Ella era feliz con su marido y sus hijos, y una atorranta se metió en su vida... A mí me sacás a mi marido y te hago la vida imposible”, sentenció justificando la conducta de la rubia.
¿Wanda trató a la China Suárez de drogadicta?
Wanda Nara incluso habló con Intrusos asegurando que mantiene contacto y conversaciones con Mauro Icardi quien en un feroz posteo negó sus dichos y exigio que muestre pruebas.
Fiel a su estilo, Wanda Nara fue por todo y publicó capturas de sus chats con Mauro Icardi, dejando ver frases escandalosas como una en la que habla de la China Suárez y las drogas.
"Ahora la única prioridad son las nenas. Me imagino que Eugenia no se drogara enfrente de mis hijas. No confío en ella, confío en el papá que elegí", le dice Wanda a Mauro luego de que el jugador le reclamara por su relación con L-Gante y el historial que posee el cantante.
El mensaje de Wanda Nara que enfureció a Mauro Icardi
Como suelen hacer las famosas e influencers en sus redes, Wanda Nara abrió la caja de preguntas para sus followers y dio detalles de cómo está su relación con Mauro Icardi.
"Cómo estás con Mauro, relación padres", escribió una usuaria. "Por suerte últimamente con los papás de mis hijos hay mucho diálogo", arrancó Wanda Nara haciendo referencia a Icardi y Maxi López.
"A veces estamos de acuerdo y otras no. Pero mejoro mucho. Vamos a ser familia para siempre", agregó dando a entender una posible tregua con Mauro Icardi.