Escandalosa acusación sobre la China Suárez: "Es una atorranta que..."

Además, Olivieri dio su opinió sobre la decisión de Wanda Nara de exponer los chats en las redes. "A Wanda le sacaron el marido. Ella era feliz con su marido y sus hijos, y una atorranta se metió en su vida... A mí me sacás a mi marido y te hago la vida imposible”, sentenció justificando la conducta de la rubia.

¿Wanda trató a la China Suárez de drogadicta?

Wanda Nara incluso habló con Intrusos asegurando que mantiene contacto y conversaciones con Mauro Icardi quien en un feroz posteo negó sus dichos y exigio que muestre pruebas.

Fiel a su estilo, Wanda Nara fue por todo y publicó capturas de sus chats con Mauro Icardi, dejando ver frases escandalosas como una en la que habla de la China Suárez y las drogas.

"Ahora la única prioridad son las nenas. Me imagino que Eugenia no se drogara enfrente de mis hijas. No confío en ella, confío en el papá que elegí", le dice Wanda a Mauro luego de que el jugador le reclamara por su relación con L-Gante y el historial que posee el cantante.

El mensaje de Wanda Nara que enfureció a Mauro Icardi

Como suelen hacer las famosas e influencers en sus redes, Wanda Nara abrió la caja de preguntas para sus followers y dio detalles de cómo está su relación con Mauro Icardi.

"Cómo estás con Mauro, relación padres", escribió una usuaria. "Por suerte últimamente con los papás de mis hijos hay mucho diálogo", arrancó Wanda Nara haciendo referencia a Icardi y Maxi López.

wanda nara amiga icardi Wanda Nara habló de su presente con Mauro Icardi.

"A veces estamos de acuerdo y otras no. Pero mejoro mucho. Vamos a ser familia para siempre", agregó dando a entender una posible tregua con Mauro Icardi.