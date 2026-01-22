¡Escándalo! Los mensajes de Wanda Nara a Mauro Icardi hablando de la China Suárez y las drogas

wanda nara chats icardi

"Ahora la única prioridad son las nenas. Me imagino que Eugenia no se drogara enfrente de mis hijas. No confío en ella, confío en el papá que elegí", le dice Wanda a Mauro luego de que el jugador le reclamara por su relación con L-Gante y el historial que posee el cantante.

El mensaje de Wanda Nara que enfureció a Mauro Icardi

Como suelen hacer las famosas e influencers en sus redes, Wanda Nara abrió la caja de preguntas para sus followers y dio detalles de cómo está su relación con Mauro Icardi.

"Cómo estás con Mauro, relación padres", escribió una usuaria. "Por suerte últimamente con los papás de mis hijos hay mucho diálogo", arrancó Wanda Nara haciendo referencia a Icardi y Maxi López.

wanda nara amiga icardi Wanda Nara habló de su presente con Mauro Icardi.

"A veces estamos de acuerdo y otras no. Pero mejoro mucho. Vamos a ser familia para siempre", agregó dando a entender una posible tregua con Mauro Icardi.

¿Wanda Nara soltera?

Fue Yanina Latorre quien días antes, anunció la noticia en su cuenta de Instagram, contando todos los detalles del escandaoloso fin de la pareja.

“Lo dejó ella. No le cree nada. Tengo todo el cuento. Wanda se separó de Migueles hace una semana. Lo de Ciardone le afectó”, escribió Yanina sobre las causas que habrían desencadenado la decisión de Wanda Nara.