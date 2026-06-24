Quién es Ekaterina, la joven que Mauro Icardi quiso conquistar enfrente de la China Suárez

Mauro Icardi habría querido seducir a Ekaterina a espaldas de la China Suárez.

“La China, de vez en cuando se daba vuelta para tomar algo de la mesa. En ese momento, Icardi se le tira a Eka para robarle un pico”, explicó Molinari. “La China vio esto y estalló. La empieza a bardear a mi amiga de arriba abajo y pide que la echen del lugar”, agregó.

La primera foto de la China Suárez con las hijas de Wanda Nara

Mauro Icardi llegó a la Argentina y en medio de las repercusiones por el esperado reencuentro con sus hijas, el jugador tuvo su primera salida pública en familia junto a la China Suárez.

Si bien durante su estadía en el país están manteniendo silencio en sus redes, el sábado por la mañana se viralizaron imágenes de Mauro icardi y la China Suárez acompañados por Francesca e Isabella.

Los cuatro acompañaron a Rufina Cabré en su partido de hockey y estuvieron en las gradas alenatando a la primogéntida de la actriz.

Según testigos, Mauro Icardi y la China Suárez se mostraron de lo más cariñosos y fueron amables con todos los que se acercaron. Minutos despúes llegaron al club Nicolás Cabré y su esposaa pocas horas de su regreso al país, Mauro Icardi fue por todo y compartió los momentos más íntimos de su luna de miel.

La reacción de la China Suárez a su foto desnuda

Desde paseos y recorridas por los sitios más emblemáticos hasta una atrevidísima postal de la China Suárez completamente desnuda en su cuarto de hotel en Maldivas, el jugador dejó todo a la vista.

Sin embargo, los seguidores no tardaron en notar la reacción de la China que si bien compartió en sus stories algunas de las imágenes que publicó Mauro Icardi, no las dejó en su muro de Instagram, eligiendo solo las de su paso por Japón. ¿No le gustaron?