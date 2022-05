luisana lopilato billboard 2.jpg Luisana Lopilato causó sensación en los Premios Billboard.

Además, llevó una ponytail súper tirante que dejaba su rostro como protagonista y los comentarios no tardaron en estallar en las redes. "¿Qué te paso?", "¡Pareces Iggy Azalea!, "Sos una cucaracha", fueron algunas de las opiniones más picantes.

Si bien no hay certezas sobre si se realizó un retoque estético, los usuarios le notaron la cara muy diferente aunque varios aseguraron que se trató de un efecto logrado con el make up.

luisana billboard 3.jpeg Luisana Lopilato y Michael Buble en los Billboard.

Luisana Lopilato confirmó su cuarto embarazo

Luisana Lopilato confirmó que está embarazada y espera a su cuarto hijo. Lo hizo a través de un posteo en su cuenta de Instagram y alejó las múltiples versiones y rumores sobre el tema.

La foto más emocionante de su posteo fue la que muestra a la actriz rodeada de sus otros tres hijos: Noha, Vida Amber Betty y Elías abrazando su pancita de embarazada.

Lopilato-y-Bublé.jpg

La actriz de las conocidas series Rebelde Way y Casados con Hijos tendrá su cuarto hijo. Sin embargo, habrá que esperar para saber el sexo del bebé y las semanas de embarazo de Luisana.

“Oops. Lo hicimos de nuevo. Bebit@ en camino”, escribió Lopilato. La publicación superó los 200 mil likes en muy poco tiempo y todo apunta a que seguirá subiendo esa cifra. Entre los comentarios abundaron los emojis, mensajes de apoyo, buena onda y felicitaciones para ella y para Bublé.

Luisana Lopilato protagonizó el nuevo video de Michael Buble

Lopilato había subido a sus historias de Instagram un misterioso video en el que promocionó la nueva canción de su esposo Michael Bublé titulada I’ll never not love you. “Se dijo que es solo parte del video. Se dijo que es la secuela de “Haven´t met you yet”, ¿pero qué es?”, escribió seguido de una captura del video de YouTube, con el recordatorio del estreno de la canción.

En el video se aprecia a la actriz caminando por un supermercado junto a sus tres hijos con lo que parece ser un embarazo avanzado. Por lo tanto, se puede interpretar que esa fue la manera no oficial de anunciar el embarazo y la futura llegada de su cuarto hijo.

Sin embargo, y sin necesidad de canciones de por medio, Lopilato hizo un posteo confirmando todas las versiones.