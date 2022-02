Luisana Lopilato mostró panza de embarazada en el nuevo video de Michael Bublé

Luisana-Lopilato-embarazada-Michael-Buble2.jpg

Según mostró el sitio TMZ, en I'll Never Not Love You, ambos protagonizarán varias escenas que homenajean a grandes films románticos como Titanic, The Notebook y The Princess Bride, aunque en el final, Michael vuelve a despertarse frente a la misma cajera que en el tema "Haven´t met you yet".

El compositor y actor canadiense tuiteó previamente sobre su nuevo vídeo: "'Haven't Met You Yet' fue el hermoso comienzo de un verdadero romance. 10 años después, la historia continúa en la extraordinaria secuela 'I'll Never Not Love You' 2.22.22".

Michael Buble tuit Luisana Lopilato.PNG

Video: adelanto de "I'll Never Not Love You", donde se ve a Lopilato embarazada

Embed

El portal estadounidense TMZ, al igual que otros sitios como Just Jared, The Sun y The Daily Mail, aseguran que la actriz argentina espera su cuarto hijo con el cantante.

La novedad de este nuevo adelanto de videoclip radica que, en lugar de retirarse solo del supermercado, Michael Bublé es arrastrado fuera del supermercado por Luisana Lopilato, que luce un avanzado estado de embarazo, y los tres hijos de la pareja: Noah (8), Elias (6) y Vida (3).

Luisana-Lopilato-hijos-con-Michael-Buble.jpg

A su hijo mayor, Noah, le diagnosticaron un hepatoblastoma en 2016 y el cantante canceló su gira al enterarse. El pequeño recibió el alta definitiva en 2017.