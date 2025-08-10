mauro icardi entrevista por el mundo Qué dijo Mauro Icardi en su entrevista con Marley: ¿habló de Wanda Nara?.

"No conozco nada pero ya voy a tener tiempo seguramente", agregó Mauro Icardi quien además se mostró impresionado con el amor y la efersvecencia de los hinchas turcos.

Mauro Icardi le prohibió a sus hijas ir al psicólogo

Según reveló Laura Ubfal luego de comunicarse con Wanda Nara, las niñas no estaría recibiendo el tratamiento psicológico recomendado por el juez debido a la decisión de Mauro Icardi.

"Ni Mauro ni las niñas hacen terapia, pero no la hacen, no porque no quiera Wanda, sino porque el padre no autoriza", explicó la periodista.

"Él tiene las claves del App Store y fue el que le cortó la línea telefónica a Wanda. A las nenas solo les habla de plata, de la mansión en Turquía, de los regalos que compró. Y ellas ya le pidieron que deje de hablarles de eso”, agregó.

El video que presentó Mauro Icardi contra Wanda Nara: "Parece drogada"

Días atrás se confirmó que el futbolista presentará una demanda cuestionando el estado cognitivo de Wanda.

Según mostraron en el escrito las abogadas de Mauro Icardi advierten que él está preocupado "por el dudoso estado cognitivo en el que se muestra la señora Nara en sus redes", dando a entender que no confía en su capacidad para cuidad a sus hijas, entre otras cosas.

En cuanto a las pruebas que habría llevado Mauro Icardi, en Puro Show revelaron que estaría incluído un video que grabó Wanda Nara con L-Gante durante su viaje por Europa donde se ve al cantante lamiendo el rostro de la rubia.

wanda nara video lgante pruebas icardi

Fernanda Iglesias agregó que “había imágenes en que ella parecía drogada”, y que incluso varios usuarios de las redes sociales habían comentado sobre el estado de Wanda Nara generando gran preocupación a Mauro Icardi.