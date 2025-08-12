Apareció Miguelina, amante de L-Gante y lo prendió fuego: "Hicimos un ...".

Luego de mostrarse de lo más cariñoso con Wanda Nara en el verano europeo, L-Gante volvió al país y confirmó su reconciliación con Tamara Báez y apareció una supuesta amante.
"Estoy con Tamara, volví con ella", dijo L-Gante en Los Preofesionales de Siempre."Me gustaría tener otro hijo con Tamara", confesó sobre sus deseos de agrandar la familia.
Luego de sus declaraciones, en SQP rompió el silencio Miguelina, una joven de Only Fans que prendió fuego a L-Gante y contó detalles de su trío sexual con Romina Uhrig, ex participante de Gran Hermano.
“Fuimos a la casa de Elián. Wanda nos fue a la casa, y entonces, entre baile, baile y qué sé yo, nos agarra de la manito a las dos. Y bueno, dije ‘esta es la mía, ¿por qué no probar esta fantasía?’ Así que probamos y después yo me doy cuenta y dije ‘es Romina’”, relató Miguelina quien aseguró que hay videos que comprueban sus dichos.
Mientras Mauro Icardi y la China Suárez no paran de subir stories y videos desde Turquía, Wanda Nara y L-Gante no se quedaron atrás, ahora desde Venecia
Tras su paso por Mallorca y Galicia, Wanda Nara y L-Gante llegaron a las calles de Venecia donde disfrutaron de su historia y gastronomía.
Además, Wanda Nara volvió a provocar un terremoto con el atuendo que eligió para su cita con L-Gante, jugándosela con un atrevido maxi vestido con escotazo que mostró en detalle desde su instagram.
Se viralizó una imagen de Wanda Nara sacada por los turistas en el aeropuerto de Palmas de Mallorca y estallaron las críticas por su aspecto.
En la foto se ve a Wanda Nara con el pelo despeinado y sucio lo que no pasó desapercibido para los seguidores que la llenaron de comentarios. "Lavate el pelo", "Bañate", "Que sucia", fueron algunos de los mensajes que dejaron.