amante de lgante Apareció Miguelina, amante de L-Gante y lo prendió fuego: "Hicimos un ...".

“Fuimos a la casa de Elián. Wanda nos fue a la casa, y entonces, entre baile, baile y qué sé yo, nos agarra de la manito a las dos. Y bueno, dije ‘esta es la mía, ¿por qué no probar esta fantasía?’ Así que probamos y después yo me doy cuenta y dije ‘es Romina’”, relató Miguelina quien aseguró que hay videos que comprueban sus dichos.

L-Gante y Wanda Nara revolucionaron Venecia

Mientras Mauro Icardi y la China Suárez no paran de subir stories y videos desde Turquía, Wanda Nara y L-Gante no se quedaron atrás, ahora desde Venecia

Tras su paso por Mallorca y Galicia, Wanda Nara y L-Gante llegaron a las calles de Venecia donde disfrutaron de su historia y gastronomía.

Además, Wanda Nara volvió a provocar un terremoto con el atuendo que eligió para su cita con L-Gante, jugándosela con un atrevido maxi vestido con escotazo que mostró en detalle desde su instagram.

Wanda Nara con L-Gante, acusada de mugrienta

Se viralizó una imagen de Wanda Nara sacada por los turistas en el aeropuerto de Palmas de Mallorca y estallaron las críticas por su aspecto.

En la foto se ve a Wanda Nara con el pelo despeinado y sucio lo que no pasó desapercibido para los seguidores que la llenaron de comentarios. "Lavate el pelo", "Bañate", "Que sucia", fueron algunos de los mensajes que dejaron.