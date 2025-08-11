Qué dijo Wanda Nara sobre la reconciliación de L-Gante y Tamara Báez

wanda nara cuerpo china suarez

Minutos despúes, Wanda Nara publicó fotos de su llegada a México donde grabará la segunda temporada de Love is Blind con Darío Barassi.

El mensaje oculto de Wanda Nara para Mauro Icardi y la China Suárez en su aviso de maní

Wanda Nara dejó a todos impactados protagonizando la publicidad de una reconocida marca de maní, luego de las burlas, comentarios y comparaciones que recibió Mauro Icardi luego de la viralización de su video íntimo.

Aprovechando la situación, Wanda Nara protagonizó la nueva campaña de Maní King y explotó las redes. "Orgullosamente manisera", dice a cámara mientras come maní. "Cuando algo me gusta, me la juego. Soy fan de Maní King desde siempre. Y ahora, oficialmente", agregó.

En medio de todas las repercusiones que generó su publicidad y el llamativo silencio de Mauro Icardi y la China Suárez, salió a la luz una indirecta encubierta de Wanda hacia Mauro.

Según publicó Fede Flowers en su cuenta de Instagram, para la publicidad Wanda Nara lució la misma camisa blanca que eligió Mauro Icardi en las últimas fotos que se sacó con la China Suárez en Estambul.

Mauro Icardi cuestionó el estado cognitivo de Wanda Nara y explotó todo: "Jamás consumí ..."

Se abrió un nuevo capítulo en la guerra entre Mauro Icardi y Wanda Nara luego de que el futbolista presentara una demanda cuestionando el estado cognitivo de Wanda.

Según mostraron en el escrito las abogadas de Mauro Icardi advierten que él está preocupado "por el dudoso estado cognitivo en el que se muestra la señora Nara en sus redes", dando a entender que no confía en su capacidad para cuidad a sus hijas, entre otras cosas.

Lejos de dejarlo pasar, Wanda Nara salió con los tapones de punta como nunca antes, defendiéndose con un feroz posteo en su cuenta de Instagram. "Tenés que ser muy hijo de pu**, sabiendo que la mamá de tus hijas tiene leucemia y está constantemente controlada y medicada, querer instalar que pueda haber consumido alguna sustancia", escribió.

"Jamás consumí, ni antes ni mucho menos ahora. Todo con el fin de sacarme a mis hijas y llevarlas a vivir con vos, lo que te hace aun más hijo de pu**, ya que de una y mil maneras expresaron todos no querer vivir con vos ni verte. Que no pagues hace 10 meses la cuota alimentaria ni la obra social ya es cuestión de justicia", agregó la figura de Telefe de manera furiosa. "Me cansé de que me acuses siempre de algo nuevo desde que te dejé y de mentiras para cumplir tu amenaza", cerró Wanda Nara para luego compartir capturas de pantalla de conversaciones con sus médicos.