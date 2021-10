¡Provocativa! La China Suárez no se guardó nada: irónica y ultra sexy en Instagram

china suárez españa.jpg

Mientras Wanda Nara y Mauro Icardi juegan al misterio y se desconoce si volvieron o no a ser pareja, la China Suárez volvió a sonreir y a mostrarse fuerte y empoderada en las redes sociales.

En Instagram, la mamá de Magnolia, Rufina y Amancio, posteó una foto tomando helado y no se guardó nada ante un comentario "mala leche " de una hater.

"La única forma de comer helado", publicó ella tratando de no mancharse la ropa. "No es lo único que te comes en España", le contestó una seguidora y fue entonces que la China Suárez disparó: "Claro que no. No sabes las tortillas de papa babé que me estoy comiendo".

china suárez instagram.jpg La China Suárez no se quedó callada esta vez y contestó irónicamente en Instagram

Después del escándalo, los memes y las cargadas, fue la primera vez que Eugenia decidió contestar una agresión y lo hizo con ironía.

Horas después de aquella publicación, dejó a todos mudos con un posteo de una China Suárez más sexy que nunca. "La que puede, puede", dijeron sus seguidores alabando el video en el que la actriz luce un corset con escote negro y un maquillaje explosivo.

Yanina Latorre ya había dicho en LAM (Los ángeles de la mañana por El Trece) que "una fuente me dijo que a la China no le importa esta situación, no está sufriendo. Está disfrutando, no se le cayó ningún trabajo". Y así lo demuestra con una sonrisa y un beso que lo dicen todo sin palabras.