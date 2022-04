¡Prendida fuego! Grabaron a Melody Luz en pleno acto: "Una imagen muy fuerte"

melody luz alex.webp

"Una imagen muy fuerte", expresó Queijeiro tras sorprender al “Emperador” y a Melody Luz haciendo cucharita. "Es la hora del check-out", alcanzó a decir.

Si bien se pasaron de su tiempo, Walter los dejó que siguieran con sus asuntos y prendieron fuego la suite.

Melody Luz y Alex Caniggia al rojo vivo

“Ahí me sirve eh, ponerme a la izquierda”, le dice Melody Luz sin despegarse.

“Ahí te hago mimo”, le dice él.

“Uy, estoy para dormirme de vuelta”, contesta ella.

“Qué piel suave, ¿te lo dije?”, sigue Alex Caniggia.

“Lo que debe hacer un buen gerente es no contar todo lo que vio en un hotel, así que lo que vi, por ahora, me lo guardo para mí”, señaló Walter en un corte de edición.

MIMOSOS POR DEMÁS: Melody Luz y Alex Caniggia incendiaron la suite al pasar la noche juntos

Melody Luz y Santiago Albornoz cariñosos en la cocina

Melody Luz tuvo otro encuentro picante con Santiago Albornoz, el ayudante de cocina del hotel.

Fue la misma Melody quien mandó al frente al cocinero y reveló que terminaron a los besos a pesar de que el joven estaría de novio.

"Vení vení, ¿Pasó algo? Hoy los ví hablando, por eso", preguntó Rodrigo Noya a Luz, a lo que ella contestó: "Charla va, charla viene, lo de siempre. No porque ayer, de la nada me levanto y me regaló una flor, me regaló una rosa ¿entendés? y le dije 'ok'".

"Después chapamos dos veces", confesó Melody mientras se mostraban imágenes del ayudante de chef saliendo de uno de los cuartos de la cocina junto a la ex participante de Bailando por un Sueño.

Melody Luz indignada con Santiago Albornoz

"Yo no soy la que tiene que dar explicaciones", le dijo Melody a Santiago quien reconoció que no se encontraba en la misma situación.

Por este motivo, Melody Luz no dudó en reclamarle que se separe de su novio para poder estar juntos en la casa.

"Dice que va y le cuenta eso a la novia ¿entendés? Claro, y seguramente me hace quedar a mí como que lo arrinconé, lo até y le comí la boca y no fue así. Le digo 'pará ¿Le contaste también que vos viniste y me diste una flor?' Porque sino quedo yo como la única que busca", cerró Melody.