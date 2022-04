"¡Uff esa expresión corporal!", publican el video más caliente de Melody Luz

Melody Luz3.jpg

Si bien no ha tenido oportunidad de desplegar todo su talento artísitico, Melody Luz es una gran bailarina que participó no solo del Bailando por Un Sueño sino también de producciones como SEX.

Además, antes de entrar a la casa, Melody Luz grabó varios videos para mostrar sus dotes para el baile.

Te puede interesar: "¡Lo doy todo!", Silvina Luna se abrió la camisa y cumplió

Melody Luz arrasó bailando

Uno de esas producciones, Melody se animó a bailar el tema Toxic de Britney Spears.

Para la ocasión, la diosa se grabó bailando luciendo un conjunto de lencería color negro y botas bucaneras que dejaban su espectacular lomazo a la vista.

TOXIC - Britney Spears | Coreografía Melody Luz

Como no podía ser de otra manera, los fans la llenaron de comentarios en su canal y quedaron impactados con sus movimientos y agilidad.

"¡Que expresión corporal que tenés!", "Que bomba", "Para cuando un tema de Anitta", escribieron pidiendo más producciones.

Melody Luz fue por todo con Santiago Albornoz

Melody Luz tuvo un nuevo encuentro picante con Santiago Albornoz, el ayudante de cocina del hotel.

Fue la misma Melody quien días antes mandó al frente al cocinero y reveló que terminaron a los besos a pesar de que el joven estaría de novio.

Melody Luz le confesó a sus compañeros que se besó con Santi, el ayudante de cocina del Hotel

"Vení vení, ¿Pasó algo? Hoy los ví hablando, por eso", preguntó Rodrigo Noya a Luz, a lo que ella contestó: "Charla va, charla viene, lo de siempre. No porque ayer, de la nada me levanto y me regaló una flor, me regaló una rosa ¿entendés? y le dije 'ok'".

"Después chapamos dos veces", confesó Melody mientras se mostraban imágenes del ayudante de chef saliendo de uno de los cuartos de la cocina junto a la ex participante de Bailando por un Sueño.

Melody Luz y Santiago ya no se escoden

Ahora,Melody Luz fue por todo y termino a los besos frente a las cámaras de la cocina y sin esconderse.

“¿Querés que coma lo que hay?”, le dijo ella, para luego lanzarse sobre él y besarlo apasionadamente.

“No sólo me besa Santi, sino que me muerde la boca”, reconoció luego ella.

“Como tengo tatuado, ‘prohibido rendirse’”, cerró feliz.