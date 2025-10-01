Polémica con Zaira Nara en los Martín Fierro: "No quiso ..."

zaira nara alfombra roja Aseguran que Zaira Nara no quiso entrevistar a Rodolfo Barili.

“Obvio que se puede decir. Zaira Nara pidió no entrevistar a Rodolfo Barili”, siguió. La razón tendría que ver con Wanda Nara ya que el conductor es el esposo de Lara Piro, abogada de Mauro Icardi.

¿Qué dijo Zaira Nara sobre los rumores de Sabrina Rojas y su ex Facundo Pieres?

Zaira Nara no se guardó nada cuando le preguntaron por Facundo Pieres y Sabrina Rojas quiénes habrían tenido un picante encuentro en un reconocido boliche.

Según revelaron en Los Profesionales de Siempre, Sabrina Rojas y Facundo Pieres estuvieron muy acaramelados en Tequila y hay quienes aseguran que hubo besos.

Lejos de quedarse callada, Zaira Nara respondió de lo más picante.“Trascendió que el último fin de semana habría estado con Sabrina Rojas a los besos, ¿qué te pasa con eso?" , le preguntaron y ella contestó: “¡Ay! Es amiga de Paula Chaves. Es re amiga, bueno pero capaz que es mentira, no sé. Hace poco menos de seis meses terminamos", dijo filosa.

Zaira también habló de su relación actual con el polista. “No estamos hace varios meses ya. Puede que haya un diálogo por alguna que otra cosa, hay mucho cariño con la familia de él, él con mi familia, terminamos súper bien. También tampoco es que estamos a tomar unos mates porque es bastante reciente todo, pero sí está todo más que bien”, confirmó.