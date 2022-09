El posteo de Alejandra Maglietti en hilo dental que enloqueció a Marcelo Tinelli.

La rubia incluso grabó videos luciendo una bikni transparente súper sexy que no solo enloqueció a sus seguidores sino que enloqueció a Marcelo Tinelli.

aleandra maglietti tinelli.jpg El video de Alejandra Maglietti que enloqueció a Marcelo Tinelli.

El conductor no dudó en darle like a la publicación de Alejandra Maglietti y los rumores no tardaron en estallar. ¿Se vine romance?

Alejandra Maglietti cautivó desde el gym

Alejandra Maglietti sorprendió a sus seguidores al compartir una foto desde el gym donde entrena para mantener su cuerpo escultural.

A diferencia de otros posteos en los que se ha mostrado súper maquillada y con atuendos más glamorosos, Alejandra Maglietti lució súper natural y causo sensación con su lomazo en calzas.

La diosa posó frente al espejo luciendo unas calzas y crop top que con abdomen al descubierto que marcaban su cuerpazo a la perfección provocando delirio entre sus fans.

alejandra maglietti calzas.jpg

Alejandra Maglietti apostó por un look "Barbie"

Una vez más, Alejandra Maglietti usó sus redes sociales para mostrar los looks que elige para su trabajo como panelista de Bendita Tv.

En esta oportunidad, la rubia fue por todo con un body rosado con cut-outs que la hacían ver como toda una Barbie.

Alejandra Maglietti eligió un pantalón jean para combinarlo y los fans estallaron en comentarios. "No das más", "Mamita infernal", "Diosa total", escribieron cautivados.

alejandra maglietti barbie.jpg

