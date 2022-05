La espectacular morocha, reconocida por su carrera en el periodismo, actualmente en Floyd TV, se sumará a la plataforma que ofrece contenido erótico a cambio de fotos muy sensuales.

De esta manera Pao Morenna se suma a la extensa lista de famosas en Divas Play como Silvina Luna, Florencia Peña, Celeste Muriega, Barby Silenzi y Mariana Diarco.

Pao Morenna1.jpeg Pao Morenna, la mendocina de Divas Play. @pao_morenna_

En su extensa carrera dentro de los medios, sus comienzos se remontan a una radio en San Rafael, un paso por Santiago de Chile en la TV y uno de sus puntos más altos fue su participación para Playboy TV de Panamá, propuesta que le llegó casi sin querer mientras estaba de vacaciones.

"Estaba en un hotel de allá cuando me quedé un par de días a la vuelta de Punta Cana. En el mismo hotel se hospedaba la gente de PlayBoy de EEUU. Se acercó una productora que hablaba español y me acercaron una propuesta. Realmente fueron todos muy profesionales y fue algo muy interesante", contó Pao Morenna a Diario UNO.

La participación de Pao Morenna en Divas Play

Sobre esta propuesta de Divas Play, Pao explicó que "al principio pensé que era como las demás plataformas y no me interesa estar en ninguna de esas. Cuando me lo propusieron, lo miré y leí mil veces y me interesó porque es algo distinto, de calidad. Es con el material que yo elija y se sube lo que yo quiero".

"No te obligan a mostrar nada, se puede hacer pero no es obligatorio", explicó Pao Morenna, aunque claro que "mientras más subido de tono es más el valor en dólares que se cobra".

Sobre el material que subirá en las próximas horas a Divas Play, Pao adelantó que "es algo muy interesante que le va a encantar a la gente. Son videos muy sexys, realmente de mucha calidad".

Actualmente está trabajando en su nuevo programa para Floyd TV en donde, en plena pandemia, rompió las estructuras haciendo un programa con entrevistas a sexólogos y hablando de temas generalmente estereotipados.