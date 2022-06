Nati Jota dijo que no sale con amigas lindas y estallaron las redes.

nati jota 2.webp Nati Jota habló de sus amigas "perrotas" y se hizo viral.

"No elijo a mi amiga más linda para ir a un lugar…”, intervino Nati Jota sorprendiendo a sus amigos.

“Mentira, mentira. O sea, vos tenes que ir a un lugar, en el que sabes que hay alguien que te gusta, y decís a ella no porque considero que es más linda que yo, llevo a este bagre”, le respondió Nico Occhiato entre risas.

►TE PUEDE INTERESAR: "Con mi jean apretao", Oriana Sabatini lo mostró y reventó Instagram

Nati Jota sin filtro sobre sus amigas lindas

“Yo digo, todos tenemos una amiga que es la perrota, que no sólo está bárbara. Bah, todos no, pero esa que no sólo está buenísima, diosa, potra, sino que es muy perrota, seductora, casi calienta pij…A vos no te llevo”, siguió la influencer con su teoría.

“No lo puedo creer, no puedo creer lo que estás contando, me parece sensacional”, acotó el conductor.

“Pero no quita que no sea tan amiga, sino que la llevás a un lugar y sabes que el chabón va a gustar de ella”, cerró ella.

nati jota 3.jpg

Nati Jota revolucionó Mendoza

Nati Jota llegó a Mendoza para asistir a la inauguración de un nuevo local gastronómico y arrasó con su look.

Acompañada por Grego Rosello y Agustín Neglia, Nati Jota dijo presente en el evento que se llevó a cabo en la terminal de Mendoza, y compartió fotos de su look en su cuenta de Instagram.

Nati Jota mendoza 1.jpg

Para la ocasión, la rubia eligió un conjunto de short de jean súper cortito, buzo crop top que dejaba su abdomen al descubierto y borcegos.

Nati Jota además publicó historias desde el evento y se mostró divertida y bromista junto a Grego Rosello.

►TE PUEDE INTERESAR: "¡Pones caliente el infierno nena!", Melody Luz reventó todos los límites