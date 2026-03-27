En los últimos días corrieron fuertes versiones de la existencia de chats entre Emilia Mernes y un jugador de la Selección que estaría casado.
Alarma el estado de Duki por los chats de Emilia Mernes y un futbolista: ¿tuvo un ataque?
En medio del escándalo, la reacción del Duki tras la filtración de las conversaciones de Emilia Mernes con un jugador.
Estos rumores no le habrían caído nada bien al Duki, novio de Emilia Mernes, que estaría de lo más celoso y afectado según explicó Juan Etchegoyen.
"Me ha llegado información privilegiada en las últimas horas y sobre todo hoy temprano que me da cuenta de una situación que se vivió entre la pareja en estas últimas horas. No hablo de separación, lo digo antes por las dudas pero sí un cortocircuito”, explicó Etchegoyen.
“A mí me dicen que a Duki se le vino el mundo abajo cuando se enteró de esta información que dio Ángel de Brito que Emilia le habría escrito a un jugador de la selección casado”, sostuvo. "A mí lo que me contaron es que Duki estaba muy afectado y le habría pedido explicaciones a Emilia Mernes pero ella se lo negó y le dijo que jamás lo engañaría”, agregó.
Los supuestos chats entre Emilia Mernes y Andrés Cubas
Si bien en un primer momento señalaron a Rodrigo de Paul, Leandro Paredes y hasta el Dibu Martínez, se filtró un chat entre Emilia Mernes y Andrés Cubas, exjugador de Boca Juniors.
"Pasame algunas fotos, linda, de ahora en el baño", le dice Andrés Cubas luego de que Emilia Mernes le dijera que salía de bañarse. "No sabés lo que te perdés conmigo", redoblá Cubas a lo que Emilia respode contundente: "No me pierdo nada, querido, no te confundas".
"Sos hermosa", le dijo, a lo que Emilia contestó: "Gracias, vos también, pero primero da conocernos". "Dale, mandame algunas fotos para mí, gorda" insite el futbolista y Emilia no da el brazo a torcer."No, te dije que no seas cargoso".