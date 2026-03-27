Alarma el estado de Duki por los chats de Emilia Mernes y un futbolista: ¿tuvo un ataque?

emilia mernes duki tokio ¿Duki y Emilia Mernes en crisis?

“A mí me dicen que a Duki se le vino el mundo abajo cuando se enteró de esta información que dio Ángel de Brito que Emilia le habría escrito a un jugador de la selección casado”, sostuvo. "A mí lo que me contaron es que Duki estaba muy afectado y le habría pedido explicaciones a Emilia Mernes pero ella se lo negó y le dijo que jamás lo engañaría”, agregó.

Los supuestos chats entre Emilia Mernes y Andrés Cubas

Si bien en un primer momento señalaron a Rodrigo de Paul, Leandro Paredes y hasta el Dibu Martínez, se filtró un chat entre Emilia Mernes y Andrés Cubas, exjugador de Boca Juniors.

"Pasame algunas fotos, linda, de ahora en el baño", le dice Andrés Cubas luego de que Emilia Mernes le dijera que salía de bañarse. "No sabés lo que te perdés conmigo", redoblá Cubas a lo que Emilia respode contundente: "No me pierdo nada, querido, no te confundas".

emilia mernes chats cubas El supuesto chat entre Emilia Mernes y el jugador Andres Cubas.

"Sos hermosa", le dijo, a lo que Emilia contestó: "Gracias, vos también, pero primero da conocernos". "Dale, mandame algunas fotos para mí, gorda" insite el futbolista y Emilia no da el brazo a torcer."No, te dije que no seas cargoso".