¿Wanda Nara le compró sus carteras de lujos a un mantero?: las fotos del escándalo

wanda carteras Wanda Nara mostró que tiene el mismo bolso que la China Suárez.

Moria Casán no dudó en hablar de las fotos de Wanda Nara y lanzó un filoso comentario sobre sus carteras. “¿No hay mucho Senegal por ahí? Yo veo mucho mantero...”, dijo la One. “Me llamó la atención una foto en la que tenía las piernas tan abiertas que parecía que estaba en el ginecólogo. Estaría en primera clase del tren bala, sino no tenés tanto espacio para abrir las piernas”, siguió sobre otras de las postales que publicó Wanda Nara.

wanda nara bolsos Moria Casán hundió a la China Suárez por sus carteras en Japón.

Wanda Nara le arruinó el sueño a la China Suárez desde Japón

Wanda Nara continuó con imágenes de sus recorridos por el Sendero Senbon Torii, el Santuario Fushimi Inari-Taisha, el Templo Kinkaku-ji, el Bosque de Bambú de Arashiyama y visitas gastronómicas causando sensación entre los lugareños que no dudaron en pedirle fotos.

“Nuevos amigos, Lee, Yuki y Gen, los espero en Baires”, escribió Wanda Nara feliz siendo la primera en conocer el país al que Mauro Icardi tenía pensado llevar a la China Suárez en los próximos meses.

wanda nara fans japon Wanda Nara junto a sus fans japoneses.

Wanda Nara más sexy que nunca en las Maldivas

Desde allí, Wanda Nara no paró de presumir su romance con Martín Migueles con fotos de los más íntimas así como también explosivos posados en trajes de baño.

wanda negro Wanda Nara lució las bikinis más sexys en las Islas Maldivas.

Una vez más, Wanda Nara destacó su silueta luciendo las microbikinis tendencia como un modelo de Balmain rosa Barbie, imposible de pasar desapercibido. Además, el clásico bikini negro no quedó afuera de sus elecciones.