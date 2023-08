Siempre sexy y canchera, Nati Jota logró un look dosmilero explosivo combinando sus pantalones cargo con un crop top negro dejando a la vista su abdomen.

NATI JOTA GUERRILLERA 1.jpg Nati Jota se pone los pantaloncitos guerrilleros y dinamita el look army.

Rodeada de amigos, Nati Jota que sigue arrasando como conductora de Olga, compartió la storie de su salida en su cuenta de Instagram y no tardó en generar cientos de reacciones.

Nati Jota prendió fuego el invierno

Nati Jota volvió a causar sensación con su lomazo. La conductora de OLGA, armó las valijas y viajó a Tandil desde donde dinamitó la cordura.

A pesar de estar en pleno agosto, Nati Jota no dudó en disfrutar de la psicina del hotel y fue por todo posando de espaldas con una micro-bikini jugadísima.

Súper sexy, Nati Jota decidió dejar de lado los trajes de baño neón y se la jugó con un modelo con estampado floral que causó el mismo impacto.

nati jota bikini pileta 1.jpg Nati Jota se mostró en colaless como nunca antes: "Clavé bikini en invierno".

Divertida, Nati Jota presumió su figura y acompañó su publicación con un picante mensaje. "Te clavás la bikini en invierno, levantás un poco los brazos y es feed. Algo así.", comentó junto a la imagen que arrasó las redes.

Nati Jota como ángel de Victorias Secret

Nati Jota redobló la apuesta esta vez posando en ropa interior más sexy que nunca.

Como todo un Ángel de Victoria's Secret, Nati presumió su lomazo enfundada en un conjunto de lencería de encaje y transparencias de la famosa marca.

nati jota angel de victoria secret 1.jpg En lengerie, Nati Jota dubió fotito como Ángel de Victorias Secret y es feroz.

Arodillada y eligiendo un modelo de hilo dental y corset ajustadísimo, Nati Jota promocionó una marca pero fue su figura la que enloqueció a sus fans.

"Esta foto no me gustó para feed pero sí para historia, osea no me gusta tanto pero para ser prontamente olvidada va", comentó divertida y reveló sus ganas de vacaciones.

