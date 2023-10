Para su primer día, Nati Jota eligió los colores shock jugándosela con una micro-bikini violeta de lo más llamativa y sexy.

nati ota bikini rio de janeiro.jpg Nati Jota se suma a la micro-bikini XS y paraliza las playas de Brasil.

Ahora, Nati Jota fue por más y se tomó una foto desde su habitación luciendo un conjunto de ropa interior color blanco de corpiñito e hilo dental con detalles sporty y la locura en las redes fue imparable.

►TE PUEDE INTERESAR: Silvina Escudero cumplió 40 y se la jugó: transparencias, culotte y más

NATI JOTA ROPA INTERIOR 2.jpg Nati Jota se muestra en hilo dental como nunca antes y paraliza Río.

►TE PUEDE INTERESAR: Florencia Peña multiplica las transparencias y marca tendencia con su ultra mini vestido al ras

Nati Jota fanática de las ultra minis

Como suele hacer en sus salidas, la diosa se fotografió mostrando todos los detalles de su atuendo.

Para la noche del viernes, Nati Jota volvió a elegir una ultra mini mega corta, una de sus prendas favoritas, pero esta vez eligió un diseño ajustadísimo.

TE PUEDE INTERESAR: Locura por las fotos de Karina La Princesita en la playa al rojo vivo

De lo más rockera, Nati Jota la combinó con una musculosa crop top con estampado logrando un toque súper canchero y sexy.

nati jota mini ajustada 1.jpg Exigidita y diminuta, Nati Jota llevó la ultra mini a otro level y es brutal.

Fanática del ascensor como sport para sus fotos, Nati Jota presumió su outfit desde el ascensor y la foto no tardó en hacerse viral en minutos.

►TE PUEDE INTERESAR: Colaless, triplete y más, Rocío Guirao Díaz aniquiló el verano

Nati Jota como ángel de Victorias Secret

Nati Jota redobló la apuesta esta vez posando en ropa interior más sexy que nunca.

►TE PUEDE INTERESAR: A sus 51 años, Carmen Electra volvió a posar en hilo dental y la palabra salvaje se queda corta

Como todo un Ángel de Victoria's Secret, Nati presumió su lomazo enfundada en un conjunto de lencería de encaje y transparencias de la famosa marca.

nati jota angel de victoria secret 1.jpg En lengerie, Nati Jota dubió fotito como Ángel de Victorias Secret y es feroz.

Arodillada y eligiendo un modelo de hilo dental y corset ajustadísimo, Nati Jota promocionó una marca pero fue su figura la que enloqueció a sus fans.

►TE PUEDE INTERESAR: Argollas y colaless, la foto de Cathy Fulop en micro-bikini que provocó un huracán

"Esta foto no me gustó para feed pero sí para historia, osea no me gusta tanto pero para ser prontamente olvidada va", comentó divertida y reveló sus ganas de vacaciones.

►TE PUEDE INTERESAR: Exigiditas y marcadas, las calcitas con las que Julieta Poggio derritió el invierno