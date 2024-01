nati jota bikaina.jpg Nati Jota muestra su "bikaina" ultra colaless y paraliza el verano.

Con una selfie desde su cuarto, Nati Jota causó sensación presumiendo su figura sin tapujos con una bikini color negro con bombacha ultra cavada.

Además Nati Jota viajó a Uruguay y fue furor robándose las miradas con cada uno de sus atuendos, en especial sus trajes de baño. La rubia no solo apostó por el bicolor, el estilo favorito de las it girls sino que la llevó en un llamativo diseño.

nati jota bikini bicolor.jpg Nati Jota se suma al hilo dental bicolor y arrasa las playas de Punta del Este.

A diferencia de famosas como Tini Stoessel y Julieta Poggio que la lucen con breteles en colores neón, Nati Jota eligió un diseño en tonos pasteles con el estampado bicolor sobre el corpiño y la bombacha mostrándolo en detalle frente al espejo.

Nati Jota arrasa el verano con sus bikinis

Tras revolucionar las redes sociales y enloquecer a sus fans con fotos de su viaje fugaz a las playas de Playa del Carmen, Nati Jota regresó al país y arrasó.

Una vez más, Nati Jota mostró su figura sin tapujos apostando por el diseño furo del verano 2024: la microbikini con bombacha colaless ultra cavada.

nati jota bikini ultra cavada.jpg

La top eligió un modelo color celeste con diseño de colaless cavada pero también con ultra tiro alto de lo más atrevida y reveladora.

Nati Jota paraliza la Navidad con su lomazo

Nati Jota aprovechó la Navidad para disfrutar de la playa y presumir su figura.

Súper sexy, Nati Jota cautivó a sus seguidores posando como toda una sirena y llevando una de las microbikini furo de la temporada primavera verano.

nati jota bikini xxs.jpg Nati Jota celebra la Navidad en ultra colaless XXS y paraliza las playas.

Al igual que otras celebrities, Nati Jota se la jugó con un diseño de bombacha hilo dental ultra XXS y sorprendió con su estampado floral de lo más llamativo.

Nati Jota arrasa con sus transparencias

Despidiendo el año 2023, OLGA entregó sus propios premios con una celebración en vivo para la que Nati Jota fue por todo con su atuendo.

nati jota transparencias culotte.jpg Nati Jota se suma a las ultra transparencias y deja ver su culotte.

Atenta a las últimas tendencias, Nati Jota no dudó en sumarse al furor de las ultra transparencias, uno de os estilos infaltables de la temporada primavera verano.

Súper sexy, Nati Jota las llevó en un mini vestido al ras y, de lo más atrevida, dejó ver su culotte negro robándose todas las miradas de los fans que estaban presentes.

nati jota transparencias 2.jpg Nati Jota se suma a las ultra transparencias y deja ver su culotte.

Nati Jota cautiva con su mini vestido

Fanática del futbol, Nati Jota asistió al estreno de "Muchachos" y sorprendió a sus seguidores mostrando su faceta más chic y fashionista.

Para la ocasión, Nati Jota eligió un mini vestido al ras de satén con estampado floral de inspiración "geisha" y se la jugó combinándola con botas texanas.

nati jota vestido al ras.jpg Nati Jota se suma al vestido al ras ultra ceñido y paraliza la primavera.

Días antes, Nati Jota disfrutó de una tarde a puro sol y pileta aprovechando la ocasión para presumir su figura llevando una bikini de lo más sexy y trendy. Sin filtros ni photoshop, Nati Jota se fotografió a orillas de la pileta posando al natural y acompañando su imagen con una revelación sobre su traje de baño. "Te robé una bikaina", escribió la rubia haciendo referencia a su hermana.

nati jota bikini XS.jpg Desde la pileta, Nati Jota se muestra con colaless ultra XS y paraliza la primavera.

Nati Jota paralizó las playas de Brasil

Nati Jota armó las valijas y viajó a Brasil desde donde dinamitó la cordura.

Aprovechando el feriado largo, Nati Jota se tomó unas mini vacaciones y eligió las playas de Río de Janeiro para presumir su lomazo e imponer tendencia.

Para su primer día, Nati Jota eligió los colores shock jugándosela con una micro-bikini violeta de lo más llamativa y sexy.

nati ota bikini rio de janeiro.jpg Nati Jota se suma a la micro-bikini XS y paraliza las playas de Brasil.

Ahora, Nati Jota fue por más y se tomó una foto desde su habitación luciendo un conjunto de ropa interior color blanco de corpiñito e hilo dental con detalles sporty y la locura en las redes fue imparable.

NATI JOTA ROPA INTERIOR 2.jpg Nati Jota se muestra en hilo dental como nunca antes y paraliza Río.

Nati Jota fanática de las ultra minis

Como suele hacer en sus salidas, la diosa se fotografió mostrando todos los detalles de su atuendo.

Para la noche del viernes, Nati Jota volvió a elegir una ultra mini mega corta, una de sus prendas favoritas, pero esta vez eligió un diseño ajustadísimo.

De lo más rockera, Nati Jota la combinó con una musculosa crop top con estampado logrando un toque súper canchero y sexy.

nati jota mini ajustada 1.jpg Exigidita y diminuta, Nati Jota llevó la ultra mini a otro level y es brutal.

Fanática del ascensor como sport para sus fotos, Nati Jota presumió su outfit desde el ascensor y la foto no tardó en hacerse viral en minutos.

Nati Jota como ángel de Victorias Secret

Nati Jota redobló la apuesta esta vez posando en ropa interior más sexy que nunca.

Como todo un Ángel de Victoria's Secret, Nati presumió su lomazo enfundada en un conjunto de lencería de encaje y transparencias de la famosa marca.

nati jota angel de victoria secret 1.jpg En lengerie, Nati Jota dubió fotito como Ángel de Victorias Secret y es feroz.

Arodillada y eligiendo un modelo de hilo dental y corset ajustadísimo, Nati Jota promocionó una marca pero fue su figura la que enloqueció a sus fans.

"Esta foto no me gustó para feed pero sí para historia, osea no me gusta tanto pero para ser prontamente olvidada va", comentó divertida y reveló sus ganas de vacaciones.

