lionel messi, novia.jpg

Así luce Macarena Lemos, la primera novia de Lionel Messi

Más precisamente, el romance entre Macarena y Lionel Messi habría ocurrido antes del Mundial de Alemania 2006, el primero en la carrera del campeón del mundo.

La modelo rosarina, quien actualmente tiene 33 años, se metió en el mundo de los famosos tras declarar que fue novia de Lionel Messi cuando tenía 15 años de edad.

La mujer reconoció que llegó a tener el título de novia de Lionel Messi, y que mantuvo comunicaciones por un tiempo cuando el diez se marchó a jugar en Barcelona.

macarena lemos, messi.png

Consultada por el nivel de la relación, Macarena Lemos reconoció que Lionel Messi la trató como un verdadero caballero: 2El fue mi primer noviecito, yo no sabía lo que era un beso, así que no me preguntés si pasó otra cosa. No me tocó ni un pelo, me trató como a una princesa. Leo se portó muy bien conmigo" declaró.

La cuenta pendiente de Macarena Lemos y el cruce con la madre de Lionel Messi

En su momento, la primera novia de Lionel Messi manifestó que le había quedado una cuenta pendiente con uno de los jugadores más famosos del mundo: "Primero que ya no soy una nena, y segundo que físicamente tampoco soy la misma, crecí. Definitivamente, pasar una noche con Lionel es una cuenta pendiente" contó.

Ante su declaración, quién salió a cruzarla fue Celia Cuccitini, la madre de Lionel Messi: "rogaste tres días para poder sacarte una foto con él" dijo. Por su parte, el 8 veces ganador del Balón de Oro nunca negó ni afirmó haber tenido una novia antes de Roccuzzo.

Macarena Lemos, Lionel Messi.png

Actualmente, Macarena Lemos, quien habría sido la primera novia de Lionel Messi, está en pareja y se desempeña como martillera pública.