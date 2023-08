Respira hondo así luce la primera novia de Luis Miguel a 36 años de su intensa relación

“Luis Miguel me pidió que saliera en el video y le dije que no porque no me sentía cómoda”, dijo la primera novia del cantante durante una entrevista. Aunque a pesar de su confesión, terminó apareciendo en el video clip de la icónica canción "Cuando calienta el sol".

En ese momento Luis Miguel tenía tan solo tenía 17 años cuando se enamoró por completo de la mexicana, quien en ese entonces era seis años mayor que él y se convirtió en su primera novia oficial.

Aunque el noviazgo duró solo seis meses, Mariana Yazbek fue muy importante en la vida del cantante que supo caer rendido a sus pies, pero que según él mismo confeso, uno de los factores que llevaron a la ruptura de la relación fue por el acoso mediático que sufrieron los jóvenes.

Luis-Miguel-Mariana-Yazbek.jpg

Así luce hoy con Mariana Yazbek, la primera novia de Luis Miguel

Entre las conquista de Luis Miguel se destaca su primera novia oficial, Mariana Yazbek. Hoy con 60 años y a más de tres décadas de la canción que la unió al cantante ("Cuando calienta el sol"), la mujer mexicana que siempre se dedicó a la fotografía siguió con su carrera profesional.

Actualmente Mariana Yazbek, alejada del mundo de Luis Miguel, continúa trabajando como fotógrafa y ha llegado a convertirse en una reconocida profesional dentro de la industria de la moda y la publicidad.

Mariana Yazbek.jpg

Mariana Yazbek 1.jpg

"Cuando calienta el sol" de Luis Miguel, la canción en donde aparece su primera novia