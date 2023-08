Un "renovado" Luis Miguel le dedicó su primer concierto a Paloma Cuevas

Luis Miguel y Paloma.jpg

Es que el cantante mexicano finalizó el evento con la canción “Cucurrucucú Paloma”. Más allá de que interpretó la melodía con total normalidad y una sonrisa constante, el final de la canción se escuchó con un extendido y un silencio en donde el artista gritó a todo pulmón en dos ocasiones la palabra “Paloma”.

Cómo es el show de Luis Miguel en Argentina

Los acordes de "Será que no amas" son con los que Luis miguel inició el primer recital. Luego siguió “Amor, amor, amor” y “Suave”, demostrando que su setlist está repleto de hits.

Después fue el turno de "Culpable o no". El repertorio continuó con otras canciones muy reconocidas: "Dormir contigo", una de las muchas composiciones de Armando Manzanero y "Te necesito". El tema “Es por ti”, el menos conocido de los que venía cantando, sirvió para que descanse un público enfervorizado.

Sin embargo, con "Hasta que me olvides", la conexión entre el artista y sus seguidores argentinos se hizo nuevamente evidente, con un Movistar Arena cantando a full.

Luis Miguel en Buenos Aires 2.jpg Luis Miguel la rompió en su presentación.

Después de “Dame”, la pantalla gigante anunció que llega uno de los momentos más esperados de la noche. “Boleros”, se pudo ver detrás del cantante, quien comenzó a entonar una seguidilla de clásicos románticos que incluye “No me platiques más”, “Usted”, “La puerta” y “La barca”.

El Sol continuó deslumbrando a todos con “Inolvidable”, “Por debajo de la mesa” y “No sé tú”, algunos de sus más grandes éxitos. Después, llegaron otros dos clásicos de Manzanero, “Como yo te amé” y “Somos novios”.

Luis Miguel en Buenos Aires 3.jpg Luis Miguel presentó un show de primera y todavía quedan 9 más en Buenos Aires.

Luego de "Te digo adiós", el cantante dio inicio a uno de los momentos más emotivos de la noche. En la pantalla, se anunció la llegada de los tangos, y mientras una pareja de bailarines y un bandoneonista subieron al escenario, el astro mexicano comenzó a entonar una seguidilla de canciones que popularizó Carlos Gardel y que él reinterpretó: "Por una cabeza", "Volver" y "El día que me quieras".

En la pantalla del escenario, comenzó a proyectarse una secuencia del cantante junto a Michael Jackson. Durante el apogeo de sus carreras, ambos artistas planearon lanzar una canción en colaboración, aunque ese proyecto nunca se materializó.

No obstante, gracias a la tecnología este dueto virtual se concretó. En esta ocasión, el músico presentó el "encuentro virtual" con su colega, interpretando el tema "Smile", una composición de nada menos que Charles Chaplin.

Luis Miguel en Buenos Aires 4.jpg Luismi desplegó sus grandes éxitos en Buenos Aires.

Justo después, Luis Miguel llevó a cabo un dúo simulado con otra de las luminarias de la música: Frank Sinatra. En este momento, la audiencia disfrutó de una interpretación conjunta de "Come Fly With Me", la canción que formó parte del álbum "Duets" del famoso crooner estadounidense.

El cierre del show llegó con Cucurrucucú Paloma.