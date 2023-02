La China Suárez se sacó selfie desde el baño con una mini no apta para sensibles

►TE PUEDE INTERESAR: Zaira Nara posó de espalda en colaless como nunca antes y explotó Tulum

Desde allí, la China compartió con sus fans fotos y videos de sus paseos y caminatas y provocó toda una revolución con el llamativo atuendo que eligió para su recorrida.

china suarez mini cinturon.jpg Locura en las redes sociales por la súper mini de la China Suárez en New York.

Súper sexy, la China Suárez volvió a apostar por un look sastrero esta vez llevándolo al máximo con una mini cinturón de lo más atrevida y camisa crop top. Con una selfie, la diosa compartió su atuendo y volvió a marcar tendencia.

La enteriza de la China Suárez en San Valentín

Más enamorada que nunca de Rusherking, la actriz no dudó en aprovechar el Día de los Enamorados para confirmar su amor por el cantante con un impactante posteo aunque fue su lomazo el que se robó toda la atención.

china suarez san valentin.jpg

En la imagen se puede ver a la China Suárez luciendo un traje de baño enterizo negro con transparencias en franjas demencial que provocó un tsunami de reacciones entre sus seguidores que quedaron fascinados con su look.

"No iba a hacer ningún posteo por el día de los enamorados, pero, te busque tanto que no pienso desaprovechar ninguna oportunidad para recordarte lo que significas para mi. Hoy una vez más me demostraste de qué estás hecho, tus valores, sos puro amor. Te amo Thomás", escribió la China demostrando que la relación sigue viento en popa.

La China Suárez se sumó al look sastrero

Desde hace años, la China Suárez es elegida por las principales marcas para protagonizar sus campañas publicitarias. Ahora, la actriz subió algunas de las fotos de la próxima temporada otoño-invierno de una reconocida marca de indumentaria y se sumó a la tendencia del look sastrero.

china suarez look sastre 1.jpg La China Suárez se sumó a la tendencia del look sastrero que se impondá durante la temporada otoñal 2023.

Este año, el traje sastre que fue furor en los años 80 regresa con todo y para ser uno de los outfits infaltables del 2023 siendo un outfit ideal para causar sensación tanto en el día como la noche.

La China Suárez posó con un diseño gris e incluso se animó a llevar chaleco haciendo juego. La top lo combinó con una ponytail baja como peinado y ojos súper delineados mostrando cómo llevar la tendencia al máximo. ¿El secreto? Nada de prendas ajustadas y elegir un saco o blazer oversize o extra grande para lograr un look más elegante.

china suarez look sastrero 2.jpg

La China Suárez paralizó Santiago del Estero

Más enamorada que nunca de Rusherking, la China Suárez armó las valijas y viajó a Santiago del Estero para conocer a la familia del cantante y acompañarlo en sus shows.

china suarez santiago del estero 1.jpg

Como siempre, la China Suárez fue por todo con el atuendo que eligió para una de las presentaciones de Rusherking: un jumpsuit negro con corset y collar de perlas impactante.

Fue la misma China Suárez quien compartió fotos de posando desde una traffic junto al cantante y sus seguidores no tardaron en llenarla de likes. "Fin de semana de locos pero con mucho amor", escribió la China Suárez en la foto que recibió comentarios como "Te fuiste al pasto con ese look", "¿Se puede ser tan linda?", entre otros.

china suarez santiago del estero 2.jpg

