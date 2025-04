mauro icardi audiencia conciliacion.jpg Mauro Icardi no fue a la audiencia de conciliación con Wanda Nara: "Prefirió ...".

"Está desesperado por reencontrarse con ellas, hace Hace más de 3 meses que no las velas ni hablar con ella. No todas las mujeres son buenas y creer todo lo que una mujer dice es un arma de doble filo", agregó Lara Piro sobre el desconsuelo de Mauro Icardi por no poder revincularse co sus hijas.

Filtran la cuenta trucha de Wanda Nara en Instagram con mensajes a Mauro Icardi

Mientras Wanda Nara disfrutaba de un fin de semana de amor en Chile con L-Gante, las redes estallaban con mensajes que la rubia subió a lo que sería su cuenta fake en Instagram.

A través de una cuenta que la mediática creó con el nombre “Julia1988__you”, Wanda Nara no dudó en disparar una vez más contra Mauro Icardi y China Suárez

“Con Mario (Mauro Icardi) ya no estamos juntos desde hace un tiempito... Es por eso que hoy me permito ser feliz con Elías y sé que ustedes mis #Julistas van a saber endenter que mi felicidad es él”, comenzó diciendo la supuesta “Julia”.

“Mario se portó muy mal y me hizo cosas imperdonables que, estoy segura, el karma le devolverá todo mientras yo disfruto de mi felicidad. A llorar a la China”, cierra el mensaje que haría a alusión a la China Suárez.