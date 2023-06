►TE PUEDE INTERESAR: En mini más chiquita que un cinturón, Julieta Poggio fulminó la cordura

marixa balli pantalon nude 2.jpg

Ahora, Marixa fue por todo con un diseño nude imposible de ignorar. El viernes por la noche se robó toda la atención con y como si fuera poco lo combinó con blusa shiny metalizada.

Marixa Balli lució deslumbrante con la tendencia furor del momento luciéndola hasta en los laterales de sus llamativos pantaloncitos como mostró en detalle en las postales que subió para despedirse de Andrea Taboada quien no trabajará más en LAM.

marixa balli pantalones nude 1.jpg Marixa Balli salió en pantaloncitos nude y fulminó la cordura.

Marixa Balli y sus jeans más originales

Marixa volvió a apostar por el clásico jean y siguiendo con la tendencia furor del otoño-invierno 2023 se la jugó con un diseño personalizado con apliques de lentejuelas metalizados.

De lo más sexy, Marixa Balli no solo mostró su look en vivo sino que también se fotografió desde su camarín desde todos los ángulos y planos presumiendo su lomazo y no dejando ni un detalle al azar.

marixa balli jeans 1.jpg

Marixa Balli se la jugó con su crop-top

Marixa Balli es dueña de su propia casa de calzados e indumentaria femenina XURAMA.

Desde hace años, Marixa Balli lanzó su emprendimiento donde no solo ejerce como dueña sino ue también atiende a las clientas.

Ahora, la morocha promocionó XURAMA con una sesión de fotos donde se mostró más sexy que nunca presumiendo su abdomen con un look dosmilero.

marixa balli crop top xurama 2.jpg En crop top al ras, Marixa Balli lució su abdomen como nunca antes.

En las fotos, se puede ver a Marixa con un crop top blanco súper corto y la inscripción XURAMA bordada en lentejuelas plateadas. "Muy Xurama....", escribió la diosa junto a la postal que enloqueció a sus clientes y fans.

Marixa Balli en mini vestido y jumpsuit

Marixa Balli provocó una catarata de reacciones con sus atuendos. Un mini vestido negro con hombros al descubierto combinado con medias de red negra y botas altas fue su primera elección.

"Avanzar llevando lo que no reste", escribió junto al álbum

marixa balli mini vestido 1.jpg

Ahora, Marixa siguió los pasos de Florencia Peña que es fan de esta prenda y arrasó con un jumpsuit de jean súper ajustado. Con cierre al medio, la cantante marcó su lomazo y sus fans la llenaron de emojis y likes.

marixa balli jumpsuit jean 1.jpg Con cierre al medio y fajadísimo, Marixa Balli cautivó en jumpsuit infernal.

A Marixa Balli se le transparentó la camisola y arrasó

Si bien suele apostar por diseños ceñidos y ajustados, Marixa sorprendió a los espectadores al sumarse a la tendencia de las transparencias con una camisola animal print de lo más colorida.

La morocha siguió los pasos de famosas como Mica VIciconte que también apostó por el estilo boho chic, con un diseño suelto lleno de estampas y con sutiles transparencias que enloquecieron a los fans.

marixa balli transparencias.jpg

